Menú preparado para Thanksgiving y otras recomendaciones de Chica Lista

El editor opina: El fin de semana pasada asistí a un festival musical en Monterrey, México, y antes de subirme al avión que me llevaría a la Sultana del Norte, tomé la peor decisión: llevar los tenis más viejos de mi clóset, bajo el supuesto de que esa sería su última puesta. Y sí lo fue, pero no porque me los hubiera acabado, sino porque ellos acabaron conmigo (con mis pies, más bien). Después de tanto tiempo de uso, la plataforma y la plantilla de mis tenis viejos estaban desgastadas y todos sabemos que en estos eventos lo que sobran son kilómetros por recorrer, así que la primera noche (el evento duró dos días), mi cubrebocas y yo ya no podíamos dar un paso más.



Afortunadamente, al día siguiente encontré una zapatería que pudo resolver mi dilema: En cuanto me puse estos tenis sentí descanso. Además de ayudarme a superar el cansancio, están armados para protegerme en caso de lluvia: el material del que están forrados (no tela) no dejaría pasar la humedad. Definitivamente fueron la mejor adquisición que pude haber hecho, ¡estoy lista para todos los festivales que se me pongan enfrente!