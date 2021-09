Las hispanas que se respetan saben que un buen taco se hace con una tortilla de maíz suavecita, y no en una tostada doblada. Si traes antojo de tacos, pero no tienes idea de dónde comprar tortillas auténticas, te recomiendo las de El Milagro. Son amarillas y se inflan si las calientas en comal. Definitivamente son las mejores. Se fabrican en Chicago, pero las encuentras en varios estados. Si de plano no das con ellas, pídelas por Amazon. El precio sube pero lo valen.