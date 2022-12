Descubre estos 6 regalos para comer y cocinar saludable este 2023

Foto: Our Place



Los nutriólogos recomiendan hacer varias colaciones de comida en el día, estos contenedores de diferentes tamaños son la mejor opción para llevarla contigo a todos lados.



Vienen en diferentes tamaños 1 1/2, 2 1/4, and 4 1/4 tazas, perfecto para snacks fríos y calientes, su capacidad para recalentar la comida y sepa como recién preparada nos vuelve su fan número uno.



Perder las tapas será cosa del pasado, un tamaño que funciona en todos los contenedores, además son muy sencillos de lavar y no guardan olores ni manchas de comida.