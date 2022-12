Te recomendamos 6 utensilios para hornear tus regalos esta Navidad

Foto: The Pioneer Woman



Nunca debe faltar un bowl para mezclar, aunque existen de muchos tamaños y formas este en especial nos encanta. Tiene distintos diseños de estampados y cuenta con una boquilla para verter o servir con menos desorden y más limpieza. Tiene una agarradera que no sabías que necesitabas, es muy fácil de sostener.



Por su capacidad es perfecto para hacer todo tipo de masas para pancakes, galletas, betunes y pasteles.



No te preocupes por la limpieza, se puede lavar en lavavajillas.