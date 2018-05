Alimentos congelados, ¿cuáles sí y cuáles no? - NO INDEX

Lo más importante es diferenciar entre alimentos congelados altamente procesados o ultraprocesados (pensemos en lasaña, pizza o, en general, el precocinado para la cena que solo necesita unos minutos de microondas y listo). Estos platos, estén congelados o no, tienden a contener grandes cantidades de grasas no saludables, aditivos y sal, y su consumo se relaciona con el cáncer, la obesidad o la diabetes . Por eso, en la medida de lo posible hay que huir de ellos.

Una clave para huir del procesado perjudicial está en leer cuidadosamente el etiquetado de los alimentos. Es importante que su composición se parezca en lo máximo posible al de un plato casero. Esto quiere decir que en una menestra de verduras (congelada o no), por ejemplo, no encontraremos (o no deberíamos encontrar) ningún aditivo ni grasa. Las verduras congeladas no suelen tener ni aditivos ni sal agregada, ya que el frío actúa como único método de conservación.