Cupcakes navideños para seguir celebrando la Nochebuena y más recomendaciones de Chica Lista

Quien también se encargó de la moda en 'Sex and the City' habló con Page Six de su trabajo en la historia de Emily Cooper. Recordó cómo en la primera temporada, la protagonista pidió docenas de pares de zapatos Christian Louboutin, hizo referencia al vestido de coctel negro que el personaje usó para ir al ballet, en el que se dejó ver el parecido de Collins con Audrey Hepburn, y dijo cuál fue su look favorito de la temporada 2.