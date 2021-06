Cómo usar shorts: guía infalible para mujeres si ya no tienes 20 | La Insider

Esos son una cateogria aparte y no están prohibidos. No tiene nque ser tipo Bibi Gaytán en Dos mujeres un camino ni los Dukes de Hazard. Mi consejo: siempre a medio muslo, si no estás en Coachella, que no se vea el trasero.

Prefiérelos más pulidos a super desgastados. Si están rotos, que no se vea demasiada piel por las aberturas. Prefiere los más oscuros a los claros y siempre súbele una talla. Puedes elevarlos con un saco, mules y joyería dorada.