Cómo salvar tus uñas (después del gel) | La Insider

Para que no te vuelva a pasar, usa esmaltes “sanos”. Sí, sí, esos que no son tóxicos y no están llenos de químicos. Tus uñas te lo van a agradecer. Los clásicos de Sally, pero en versión healthy. Prueba también Ten over ten, el esmalte de los famosos salones neoyorquinos. Otra opción es Dear Sundays, un esmalte famoso en NY porque hay salones en los que el manicure incluye una meditación guiada. Olive and June tiene colores increíbles y derrumba el mito de que los esmaltes naturales no duran nada.