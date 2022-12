Mejora tu jardín con estos 10 artículos y herramientas básicas para principiantes de jardinería

Foto: Back to the Roots



Para iniciar tu huerto en casa elige un kit básico de hierbas aromáticas. Albahaca, menta y cilantro son de las más fáciles de cultivar.



Si aún no quieres plantarlos en tu jardín puedes optar por el set para principiantes de Back to the Roots. Las semillas vienen en latas recicladas con la preparación de tierra que necesita.



Por si fuera poco también encontrarás consejos de jardinería para cultivar más alimentos orgánicos.