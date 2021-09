Cómo conseguir novio... ¿online? 6 apps que sí funcionan | La Insider

Le dicen el Tinder de las mujeres: ellas tienen que dar el primer like y la posible pareja tiene solo 24 horas para entrar en contacto. Esta aplicación ( Android/ Apple), puede no ser tu favorita por dos razones: 1) si no la stalkeas, no te enteras y 2) si odias dar el primer paso, definitivamente no es para ti. El covid la obligó a preguntar sobre tus preferencias al respecto: uso de máscara, sana distancia o encuentro libre. Aunque te da la opción de buscar amigos, mejor no lo hagas.