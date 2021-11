Clases gratuitas en Harvard y más compras de Chica lista

La actriz Salma Hayek tuvo el momento viral de la semana, cuando diversos medios de comunicación retomaron sus declaraciones en torno a lo que sintió al haber sido elegida como protagonista de la nueva película de Marvel, 'Eternals':

"Cuando me lo puse (el traje de superhéroe), me solté a llorar, no así de telenovela pero se me salieron las lágrimas. Dije qué pasó aquí y la imagen me dio algo y dije: ¿por qué? Vi mi cara morena en el traje de héroe y, al ver mi cara, vi tu cara, vi mi cara de niña, que tuvo que tener tanto valor para soñar grande. Vi la cara de todas las niñas. Me di cuenta de que se había abierto una puerta, donde yo no entraba sola, sino que dentro de ese traje estaban todos los latinos juntos que hemos esperado tanto tiempo este momento"

"Lloré al ver mi cara morena": la confesión de Salma Hayek que enchina la piel



Fue durante una entrevista con Despierta América que la mexicana explicó cómo fue el primer acercamiento con el equipo de producción, cuando le hablaron del que sería su personaje, Ajak, la líder de los 'Eternals', una raza genéticamente superior, que posee habilidades como la levitación y la inmortalidad. La propuesta fue totalmente inesperada para ella, que suponía que le ofrecerían un personaje cliché.

¡Sus lágrimas conmovieron a todos! Gracias, Salma.

