FreeBritney: las apariciones en TV que la Princesa del pop ha tenido durante la tutela de su padre

'Nine Perfect Strangers': Nueve citadinos acuden a un centro de rehabilitación y wellness, en busca de realización personal. La directora de el programa, interpretada por Nicole Kidman, los vigila durante los 10 días, con la misión de revitalizar sus mentes y cuerpos agotados. Sin embargo, estos nueve desconocidos no tienen ni idea de lo que les espera… Si te gusto Big Little Lies o The Undoing, no te la puedes perder.