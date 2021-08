Back to school: Qué necesitas para volver a clases | La Insider

Una vez que invertiste tiempo, dinero y esfuerzo, lo que menos quieres es que algo se pierda. Todo lo que los niños van dejando por ahí puede regresar a casa con la solución adecuada. Primero hablaremos de las clásicas etiquetas con su nombre escrito. Mis favoritas son las de Tiny Me que pueden meterse a la lavadora de platos, microondas y congelador, y que resisten lavadora y secadora. No se despegan por nada. La solución más sofisticada es Tile, un cuadrito con localizador GPS que me ha resuelto la vida más de una vez. Para los niños existe uno del tamaño de una tarjeta de crédito, hay otros aún más pequeños y adheribles.