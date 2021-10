6 artículos que te dejarán hechizada durante la Noche de Brujas

El editor opina: La película noventera 'The Craft' me dejó obsesionada con la brujería. Aunque las historias de cómo trataron a las mujeres que trabajaban con la naturaleza son escalofriantes, la simple idea de tener ciertos poderes o de crear pócimas y hechizos es cautivadora. Por eso cuando sostuve este pequeño caldero en mi mano y lo vacié en mi tina, me zambullí en mi espacio privado de fantasía. Lo más bonito de todo es que las burbujas están hechas con purpurina biodegradable, son libres de crueldad animal y son veganas.