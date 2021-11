Arana Lemus detalla su rutina de skin care para preparar su piel antes del make up

El editor opina: Lo primero y más importante es lavar nuestra cara y exfoliarnos. Aunque pueden usar café o azúcar morena con miel, yo prefiero mi exfoliante, que pertenece a la línea de cuidado de la piel que vengo usando desde hace dos años. Me encanta porque la deja fabulosa y luminosa. Retiro gentilmente con agua y una toalla húmeda; de ser necesario, me lavo bien la cara para que no quede exceso de producto.



Tip: Hago masajes circulares para mover la piel y retirar el maquillaje que se queda en los poros. Me exfolio dos o tres veces por semana, dependiendo de qué tanto maquillaje haya usado.