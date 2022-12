¡Año nuevo, piel nueva!: Renueva tu rutina de skin care en 2023

Foto: Find your Happy Place



No hay nada mejor para iniciar un ritual de cuidado facial que tomar un relajante baño.



Las bombas de baño son ideales para liberarte del estrés y la ansiedad e hidratan tu piel. La de Find Your Happy Place liberará esencia de fresas con champagne.



No contiene sulfatos ni parabenos. Su fórmula incluye manteca de karité, manteca de cacao y vitamina E. ¡Será el regalo ideal para comenzar a renovar tu piel!