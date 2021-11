Descubre la muestra 'Amy: Beyond The Stage' y más recomendaciones de Chica lista

El editor opina: Para muchos, el DVD 'I Told You I Was Trouble: Live in London' es la única experiencia musical de Amy Winehouse que podemos decir que nos pertenece, nunca pudimos escucharla cantar en vivo ni celebrar sus sentidas interpretaciones con un encendedor en la mano derecha y cantando 'I'm not good' a todo pulmón. En julio de 2011, la británica se despidió de este plano y aunque creíamos que sólo nos había dejado sus canciones, la realidad es que Amy dejó tras de sí muchas pistas que hoy han permitido desentrañar su proceso creativo y conocer más a fondo su talento.



Han pasado 10 años de su muerte y a manera de homenaje, el Design Museum ha organizado esta muestra, que dejará a todos sus fans con un nudo en la garganta, no solo por la experiencia de tener sus pertenencias frente a sí, sino por el recorrido histórico audiovisual que revela los inicios de su carrera y hasta lo más profundo de su inspiración.



Además de los artículos personales, la expo incluye un par de atracciones interesantes: la reconstrucción de un estudio inspirado en Metropolis, donde se grabó 'Back to Black', y la experiencia inmersiva, basada en la canción 'Tears Dry On Their Own'.