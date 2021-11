Accesorios para lentes y otras novedades que harán tu vida más fácil

La participante de MQB All Stars 2020 compartió que será madre soltera, igual que su madre Ana María Oleaga: "Padre no es el que engendra, es el que cría. En su momento, si Dios me da la bendición de conseguir al hombre correcto, que me apoye, que me acepte con mis hijos, pues amén, bien recibido. Pero me siento bendecida y estoy tan contenta que a mí hasta se me olvida eso [de ser madre soltera]. Estoy más enfocada en mis bebés", reveló al asegurar que como madre soltera sus bebés dependerán solo de ella.