Claves para encontrar la t-shirt blanca ideal (por menos de 25 USD) | La Insider

Tu t-shirt es como un lienzo en blanco. Aprovecha que no tienes que lidiar con un estampados o con colores y utiliza collares, accesorios, combínala con lentejuelas, póntela con un saco para el típico look de modelo off duty... O ponte en modo clásico y úsala con jeans o sweatpants. Esta camiseta es sinónimo de versatilidad.