5 tips de experto para sacarle mejor provecho a Canva y más recomendaciones de Chica Lista

El editor opina: Nunca me habían interesado los relojes. Seguramente antes del boom de los teléfonos móviles tuve alguno, pero después los consideré innecesarios: ¿para qué comprar uno si puedo ver la hora en el celular? Fue en un par de ratos de ocio provocados por la pandemia que me encontré chuleando alguno que otro en internet. Terminé cediendo a la cosquillita después de que una promoción decembrina llegó a mi Instagram. No pude evitar navegar en la página y enamorarme de este. Es pequeño, minimalista y me parece que bastante elegante. Me siento la compradora más inteligente del mundo: no solo me cumplí un capricho sino que lo agarré a mitad de precio.