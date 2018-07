Thalía celebra que ‘No me acuerdo’, su dúo con Natti Natasha, es número uno en México

Thalía agradeció a sus fans, con un video en sus stories de Instagram, que su más reciente sencillo 'No me acuerdo', un reggaeton a dúo con Natti Natasha, se encuentra en el primer lugar de popularidad en México.



“Mis amores, estoy emocionadísima porque somos primer lugar en México en los charts generales de la música de mi patria, mi gente. Mi corazón está que late, que se me sale de la emoción. Gracias mi México precioso, de verdad que no puedo de la emoción, es que este ‘No me acuerdo’ ha sido una sorpresa y algo increíble que me ha pasado”, dijo entre gritos y risas la cantante de 46 años.