Premios Juventud 2018: esto es lo que nos espera en la gran fiesta del verano

Otro grande que pisará el escenario del Watsco Center, en Miami, es el colombiano J Balvin , uno de los artistas más populares del momento con su tema 'No es justo' junto a Zion & Lennox .

Otros de los artistas presentes serán Gente de Zona, Jacob Forever, CNCO, así como Il Volo, Carlos Rivera, Johann Vera, El Taiger, Lenir, Kany Garcia, L.I.K.E., Raymix, Joss Favela, Wolfine, Yulien Oviedo, El Micha, Chacal, Srta Dayana, KC and The Sunshine Band, Yomil y El Dany e IAmChino, entre otros.