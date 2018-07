Así fue PJ Bash, la fiesta previa a Premios Juventud (en la que se coló Mela La Melaza 🤦)

No había caído el sol cuando llegaron los primeros invitados, muchos con la frescura de unos jeans, t-shirts y escotes pronunciados: lo que fuera para aliviar el calor. Una de ellos fue Mela La Melaza , personaje de la conductora de Despierta América Francisca Lachapel , que se 'coló' en el evento para hacer de las suyas. Pero entre los talentos de Univision también se pasearon jóvenes promesas de la música latina como el reggaetonero puertorriqueño Jhay Cortez , un chamaquito que comenzó tocando baladas en el teclado y hoy, a sus 25 años, ha escrito algunos de los temas más pegajosos de los últimos meses como ' Criminal ' de Natti Natasha y ' Mi Religión ', de Yandel .

Para algunos de los artistas esta tarima se convirtió en su primera presentación, como la influencer Franny Arrieta , quien abrió la noche con su tema ' Again ', y el grupo ‘ Like, La Leyenda ’, que estrenó su primer éxito, ‘ Este movimiento ’.

Los ritmos calientes del evento y los intensos colores veraniegos también sirvieron de escenario para un puñado de 'influencers' que no paraban de alimentar lo que los ha llevado al éxito: las redes sociales. Entre ellos estuvo Randy Álvarez, mejor conocido como ' Pollito Tropical ' , Nezza y Marco Pérez .

Ya cerca de la media noche, no hizo falta que los maestros de ceremonia, Daniela Di Giacomo y Borja Voces, presentaran a los encargados del cierre. No hicieron más que asomarse en el escenario y nacieron los aplausos. Coast City, un dúo formado por Jean Rodríguez y Danny Flores, es un junte relativamente nuevo, pero han producido muchísimo en la industria musical latina en Estados Unidos. Con el calor de su música que se pasea entre lo tropical y el género urbano, el dúo puso tres puntos suspensivos a la fiesta que continuará el domingo 22 de julio con Premios Juventud a partir de las 7pm ET por Univision.