Así fue la gala de Premios Juventud: el mejor 'playlist' de los éxitos del verano

El primero en pisar el escenario, activando la gritería, fue Ozuna con 'Te boté'. Lo acompañaron en tarima Casper Mágico y Nio García, quien presumió un abrigo con un mensaje contundente: "Land of the free and home of the brave", verso del himno nacional de los Estados Unidos que reitera que es la tierra de la libertad y hogar de los valientes . A través de la tecnología, el trapero Bad Bunny se les unió desde España, donde se encuentra de gira.

Saliendo ellos de la tarima, entró Maluma. Recordó que "de niño, había un género musical que hacía que mis padres se pusieran felices"... "Mamá, papá, mala mía" dijo, colando el título de su nuevo sencillo al tiempo que presentaba a KC and the Sunshine Band. El Watsco Center se transformó en una discoteca de los 70 mientras ellos interpretaban un medley de sus grandes éxitos, nacidos en el 1975: 'Boogie Shoes', 'That's the Way I Like It' y 'Get Down Tonight'.