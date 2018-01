Miguelito, el niño que inició en el reggaetón a los 9 años, estrena un nuevo sencillo

Miguelito saltó a la fama en 2008 cuando ganó el Latin GRAMMY en la categoría de Mejor Álbum Infantil con su producción discográfica 'El heredero'. El boricua tenía solo 9 años.

En 2011 caminó la alfombra de la entrega de Premio Lo Nuestro, justo en el año en que lanzó su último trabajo musical. Miguelito había sacado para ese momento cuatro discos: 'Los pitchers', 'Todo el mundo', 'Nadie sabe lo que tiene' y 'Tiempo de Navidad'.



En fotos: ¿te acuerdas de Miguelito? Mira cómo ha cambiado El mundo se enamoró de Miguelito en 2006. Su primer disco se llamó 'Más grande tú'. Pero fue con el disco 'El heredero' que rompió récords. Pues en 2008 se llevó el Latin GRAMMY en la categoría de Mejor Álbum Para Niños. Tenía 9 años. Toda su carrera ha admirado a Daddy Yankee. De hecho, empezó en esto del reggaetón gracias Daddy Yankee. Miguelito ha sacado siete discos. Miguel Ángel Valenzuela Morales, que su verdadero nombre, ya es un hombre hecho y derecho de 18 años. A Miguelito también se le conoce como 'El papi'. Tenemos que decir que no ha perdido tiempo en el estudio y hasta a tenido el placer de conocer a artistas de la talla de French Montana. También conoció a Drake. Y bueno si se trata de apoyar a los suyos, el primero es Wisin. En 2013 sacó un disco en inglés, 'Here To Stay'. Miguelito arrancó my joven en la música y ahora es que le queda carrera por delante. Se ha convertido en todo un 'heart throb'. Su canal en YouTube tiene un poco más de 33 mil seguidores. Y en Instagram supera los 160 mil seguidores. Miguelito vive actualmente en Los Ángeles. Y según pudimos averiguar, está trabajando en un nuevo disco. Que no sólo incluirá reggaetón, sino socca caribeña, merengue y pop con R&B. Es un 'family man' y eso le encanta a sus seguidoras. Sin duda ha cambiado mucho este 'niño'. ¿Lo volveremos a ver en los escenarios? Y lo más importante, ¿volverá a ganar otro Latin GRAMMY?

Ahora nos soprende con su nuevo sencillo, 'El secreto'.





Producido por el también boricua PJota, el tema es una mezcla de los sonidos que ya conocemos del reggaetón. Pero El Secreto no es lo único reciente del boricua. De hecho, este sencillo se suma a otros dos que fueron lanzados meses atrás: 'No me trates asì' y 'Esclavo'. ¿Será que Miguelito nos sorprenderá pronto con un nuevo álbum?

