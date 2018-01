Así será el dance-off de Francisca Lachapel y Clarissa Molina: dos reinas ante su mayor desafío de baile

Decididas a dejarlo todo en la pista de baile, Clarissa Molina y Francisca Lachapel se encontraron este día frente a las cámaras de Despierta América para dar los pormenores de ese reto que fuera lanzado por Molina a su compatriota, y el cual se hizo público a través de un intercambio de mensajes publicados en sus redes sociales.

"Todo empezó que hice un Throwback Thursday en mi Instagram y dije, ven acá, ¿pero a Francisca no la he visto bailar?, la voy a invitar a bailar a ver si acepta y definitivamente aceptó, pero no pensé que iba a ser tan grande", comenzó explicando la conductora de El Gordo y La Flaca, a lo que Francisca agregó: "Ese no es mi fuerte, el baile. Yo dije acepto y después dije, ¿qué acabo de hacer? porque está mujer es un bombón asesino bailando, pero ustedes saben que yo no me rajo y aquí estamos preparando todo para hacer algo espectacular para ustedes".



Univision será la plataforma para que Clarissa Molina y Francisca Lachapel muestren sus dotes de baile frente a frente. Ambas dominicanas y ganadoras de Nuestra Belleza Latina estaban esperando el momento para probar su talento en la pista y el día ha llegado.

El dance-off será parte de la producción de la unidad digital de Univision en honor a una de las grandes exponentes de la música latina, Celia Cruz, para conmemorar la edición número 30 de Premio Lo Nuestro.



Francisca, Aleyda y Clarissa: tres bellezas latinas en sesión de fotos antes de Premios Juventud Tres de las ex reinas de Nuestra Belleza Latina posaron cerca del mar en Miami y el resultado fue espectacular. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Francisca Lachapel confesó que se encontraba muy nerviosa, pero que la ocasión ameritaba el esfuerzo para posar en el calor de Miami. Foto: Univision | Univision 0 Compartir "Yo no soy mucho de fotografías, la verdad me pone muy nerviosa, no me gusta mucho, pero la causa lo amerita", dijo la ganadora de Nuestra Belleza Latina de 2015. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Francisca utilizó un vestido blanco, muy adecuado para el verano y para las intensas temperaturas del lugar. Foto: Univision | Univision 0 Compartir "Premios Juventud, es verano, además uno siempre tiene que intentar aquellas cosas que te dan miedo", reveló la conductora. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Este año es muy especial para Francisca Lachapel porque, por primera vez, tendrá la oportunidad de conducir la alfombra de Premios Juventud. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Para cumplir este reto, Francisca se sometió a nuevas rutinas de ejercicio, así como clases de actuación y dicción. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Francisca Lachapel se une a otros conductores como Daniela Di Giacomo, Sebastián Villalobos y Borja Voces para presentar 'Noche de Estrellas'. Foto: Univision | Univision 0 Compartir La conductora ha grabado paso a paso cómo ha sido su preparación para esta entrega de premios. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Lachapel dijo que una de sus metas para enfrentar este reto es prepararse físicamente: “No más empanadas, no arroz, no nada, porque tengo que verme como JLo”. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Con esta oportunidad en la alfombra de Premios Juventud 2017, Francisca espera consolidarse en la industria de los medios de comunicación. 0 Compartir "Me da miedito, me da emoción, me reta, pero lo más importante es que le pueda sacar todo el provecho, que a toda la gente le guste”, comentó Francisca. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Aleyda Ortiz, Nuestra Belleza Latina 2014, tampoco se perdió esta oportunidad de mostrar su belleza en las costas de Miami. Foto: Univision | Univision 0 Compartir La modelo fue toda una profesional, a pesar de las altas temperaturas: "Un día muy caluroso en Miami. El yate no fue la excepción porque estaba bien caliente", dijo con una sonrisa ante las cámaras. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Aleyda optó por un vestido largo azul marino, mientras lucía su cabellera corta. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en "Fue divertido porque bailé, me entretuve, además me hizo soltarme para lucir mejor en las fotos", reveló la modelo y conductora. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Aleyda no solo tiene el título de Nuestra Belleza Latina, sino que además participó en los concursos de Miss Universe Puerto Rico y Miss Intercontinental. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Como animadora, Aleyda tuvo la oportunidad de trabajar en el programa 'Sábado Gigante'. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Aleyda Ortiz nació el 5 de octubre de 1988 en Bayamón, Puerto Rico. 0 Compartir La modelo forma parte de las últimas tres reinas de Nuestra Belleza Latina, antes de su espectacular regreso. 0 Compartir Hacía tiempo que no se veían las tres participantes de Nuestra Belleza Latina, fue una buena oportunidad para convivir. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Aleyda dominó la sesión de fotos para Premios Juventud. 0 Compartir Clarissa Molina fue ganadora de Nuestra Belleza Latina VIP en 2016. 0 Compartir Clarissa es la reina actual de la competencia y será quien corone a la próxima ganadora. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La modelo y conductora padeció un poco el calor que hizo durante la sesión, pero logró conseguir fotografías espectaculares. Foto: Univision | Univision 0 Compartir "Estuvo súper arriesgado, el fotógrafo me hizo subir encima del yate, en el piso, hasta hubo un manatí", confesó la modelo. Foto: Univision | Univision 0 Compartir "Fue una experiencia muy cool, vamos a ver qué tal el resultado. Estoy sudando, hace mucho calor aquí", dijo Clarissa. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Tras su participación en Nuestra Belleza Latina, Clarissa tuvo la oportunidad de integrarse a El Gordo y la Flaca. Foto: Univision | Univision 0 Compartir La conductora se convirtió en la especialista en información de las redes sociales. 0 Compartir Al igual que Aleyda Ortiz, Clarissa tiene otros títulos de belleza como Miss República Dominicana 2015. Además participó en Miss Universo, donde quedó dentro de las 10 finalistas. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El maquillaje y peinado estuvieron a cargo de Andrés Beligoy. 0 Compartir Tuvieron un rato de descanso, donde se refrescaron del caluroso día. 0 Compartir Antes de la sesión, revisando los detalles y el maquillaje. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Las tres participantes de Nuestra Belleza Latina se llevan bien como lo muestran las fotos detrás de la cámara. Foto: Univision | Univision 0 Compartir



Además de este reto de baile, Clarissa Molina y Francisca Lachapel enfrentan otro duelo en su tierra natal al ser nominadas justo este 29 de enero, a los Premios Soberano 2018, como Comunicador Destacado en el Extranjero. La misma categoría en donde la conductora de Despierta América resultó triunfadora el año pasado, y que se realizará el próximo 20 de marzo.

Mientras tanto, será el martes 29 de enero, cuando ambas bellezas latinas se enfrenten ante su mayor desafío de baile al participar en una producción de Javier Cruz y coreografía de Aníbal Marrero junto a más de 60 bailarines y 50 extras en honor a la ‘Guarachera del mundo’. Algo que a la misma Clarissa tiene nerviosa, pese a que siempre se ha destacado en el baile. "Lo que van a ver ahora es una bomba", anticipó la reportera de El Gordo y La Flaca. Mientras que Francisca promete mostrar un lado desconocido de ella al asegurar que lo que van a ver "será una fiera".