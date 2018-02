Así reaccionó David Bisbal cuando reencontró a este periodista que ha tenido un increíble cambio físico

David Bisbal ensayó el lunes 19 de febrero para la 30 edición de Premio Lo Nuestro 2018, todo transcurrió con normalidad, él terminó de manera impecable el boceto de su presentación y la prensa que tiene acceso a la antesala de esta ceremonia que se transmitirá el próximo 22 de febrero por Univision a las 7 pm/6 C.

De repente, lo inesperado, un periodista de CNN se acercó en privado al cantante, le dijo algo de cerca lo que provocó la emoción del artista español, de pronto, la sorpresa y un sinfín de felicitaciones al reportero.





Univision Entretenimiento entrevistó en exclusiva al también conductor de radio para que nos diera detalles del encuentro: “Le mostré una fotografía de 2016 que me hice con él antes de mi cirugía bariátrica, ahí tengo 166 libras de más”.



Aunque en los ensayos no hizo su característica vuelta, no dejo un momento de embelesarnos con su música.

El periodista de 38 años que repitió la misma foto con el artista de hace dos años, también compartió por medio de sus redes sociales un video de la emoción de David al ver que Eduardo se encontraba tan diferente que ni siquiera lo reconoció:



“Yo conozco a Bisbal desde 2008, siempre ha sido relajado y accesible, su primera reacción fue preguntarme si había bajado de peso por deporte, pero le dije que no, que me había operado para lograrlo. Él me recomendó que hiciera ejercicio y viniendo de alguien tan tenaz como él, me queda claro que hay que hacerle caso”.