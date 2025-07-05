Las 'emboscadas' en la Oficina Oval de Donald Trump

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, es conocido por la buena relación que tiene con Trump y cómo ha usado una mezcla de honesto respeto, algo de adulación, un poco de sentido del humor y mucha diplomacia, lo que le ha permitido evitar algunas de esas humillaciones. Cuando visitó al presidente estadounidense en marzo pasado alabó la iniciativa de lanzar un diálogo con Ucrania y Rusia para buscar la paz entre ambos países, pese a que no ha rendido fruto alguno. En esa ocasión aprovecho para invitar a Trump a la cumbre de la OTAN en La Haya que se realizó a fines de junio y en la que la parece haber demostrado su éxito para manejar al mandatario republicano. En la Casa Blanca, Trump se permitió un momento provocador ante Rutte hablando del interés de EEUU de adquirir Groenlandia, territorio de Dinamarca, un confiable socio de la OTAN, y cuya soberanía no está en disputa. Rutte optó por la salida elegante: “No quiero meter a la OTAN en esto”, aunque dijo que Trump tenía “toda la razón” en sus preocupaciones por la seguridad de la región del Ártico.