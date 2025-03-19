¿Cómo va la aprobación de Trump y cómo se compara con otros presidentes? Te lo mostramos en nuestro ‘Trumpómetro’

¿Cómo le va a Donald Trump en la opinión pública? Acá te mostramos en tiempo real cuánto apoyo tiene la gestión del presidente.

La mayoría de los presidentes disfrutan de un período de "luna de miel" cuando ingresan a la Casa Blanca. En el caso de Trump, su luna de miel fue un poco tibia: comenzó su mandato con una aprobación del 51.6%, pero su popularidad cayó rápidamente en sus primeros 100 días de gobierno. En este 'Trumpómetro' seguiremos cómo evoluciona su nivel de aprobación usando un promedio del sitio de análisis Silver Bulletin.

¿Cómo se compara su nivel de aprobación actual con el de su primer mandato? En 2017, días después de su toma de posesión, alcanzó el mayor nivel de aprobación de su gestión: 47.8%. El punto más bajo de su popularidad fue ese mismo año, con un 36.4% en diciembre.