¿Cómo va la aprobación de Trump y cómo se compara con otros presidentes? Te lo mostramos en nuestro ‘Trumpómetro’

Donald Trump empezó su mandato con una tibia “luna de miel”. Desde la aprobación de 51.6% su popularidad ha ido disminuyendo. Estos gráficos, basados en un promedio de encuestas, te permiten seguir la evolución de su aprobación y compararla con la de otros mandatarios
Por: Javier Figueroa
Publicado 19 mar 2025 • Actualizado 19 mar 2025
Aprobación del trabajo del presidente
¿Cómo le va a Donald Trumptface en la opinión pública? Acá te mostramos en tiempo real cuánto apoyo tiene la gestión del presidente.

La mayoría de los presidentes disfrutan de un período de "luna de miel" cuando ingresan a la Casa Blanca. En el caso de Trump, su luna de miel fue un poco tibia: comenzó su mandato con una aprobación del 51.6%, pero su popularidad cayó rápidamente en sus primeros 100 días de gobierno. En este 'Trumpómetro' seguiremos cómo evoluciona su nivel de aprobación usando un promedio del sitio de análisis Silver Bulletin.

¿Cómo se compara su nivel de aprobación actual con el de su primer mandato? En 2017, días después de su toma de posesión, alcanzó el mayor nivel de aprobación de su gestión: 47.8%. El punto más bajo de su popularidad fue ese mismo año, con un 36.4% en diciembre.

Índice histórico de aprobación y desaprobación de Trump tface

Trump arrancó su presidencia en enero de 2025 con un índice de desaprobación de 40%, lo que resulta en una aprobación neta de 12 puntos. Su aprobación cayó debajo del 50% en el 1 de febrero y ha continuado bajando desde ese día; mientras que su promedio de desaprobación ha estado mayormente subiendo cada día desde el comienzo de su mandato.

Así fueron valorados otros presidentes

Un repaso a los índices de aprobación de los 14 presidentes anteriores a Donald Trump sitúa a George W. Bushtface como el mandatario que obtuvo el mayor pico de aprobación: hasta un 88% de los estadounidenses se mostraron favorables con la gestión del republicano días después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Sin embargo, en el último año de su segundo gobierno, su aprobación llegó a desplomarse a menos de 24%.

Asimismo, Jimmy Cartertface alcanzó uno de los puntos más bajos de aprobación entre estos presidentes, apenas un 28% aprobó su trabajo tras su gestión de la crisis de rehenes en Irán. Carter había logrado niveles de aprobación del 75% al comienzo de su gestión.

Amaya Verde y Ana Elena Azpúrua contribuyeron con esta nota. Metodología y fuentes: la aprobación y la desaprobación reflejan una media de múltiples encuestas en base a un análisis realizado por Silver Bulletin. También se incluyen datos históricos de aprobación de otros presidentes recopilados por el Roper Center para la Investigación en Opinión Pública de la Universidad Cornell, tomados de encuestas nacionales basadas en la probabilidad realizadas con entrevistadores en vivo. Imágenes: Getty Images, AP, Makrushka/iStock.
