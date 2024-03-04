El discurso migratorio de Trump a examen: ni hay más crimen ni todos los inmigrantes son delincuentes

"Están envenenando la sangre de nuestro país. [...] Envenenan: instituciones mentales y prisiones en todo el mundo. [...] Están entrando en nuestro país de África, de Asia, de todo el mundo".

Indagamos en las cifras de crímenes más recientes del FBI y en las tasas de encarcelamiento de inmigrantes y personas nacidas en EEUU. Esto fue lo que encontramos para poner a prueba la dura narrativa del expresidente Donald Trump.

Un número creciente de personas considera que la inmigración es el principal problema que enfrenta el país, de acuerdo con un sondeo reciente de la firma Gallup*, que en febrero ubicó ese asunto en el tope de la lista. Donald Trump y Joe Biden, quienes se enfrentarán nuevamente en las elecciones presidenciales de noviembre, han tomado nota de esta tendencia. Trump no ha dejado pasar ningún evento político reciente sin tratar de vincular de manera errónea y generalizada la inmigración con los crímenes violentos. Incluso se jactó el pasado 2 de marzo en Carolina del Norte de haber llegado a una “nueva categoría” de crimen que bautizó como “crimen por la inmigración: “Lo llamamos los crímenes por la inmigración de Biden, pero francamente era demasiado largo”, afirmó.

"Tenemos una nueva categoría de crimen en nuestro país. Se llama 'crimen por la inmigración' […] Lo llamaremos de ahora en adelante crimen migratorio de Biden […] Llamémoslo 'Bigrant'". Waterford Township, MI 17 feb 2024 "Tenemos una nueva categoría de crimen [...] Se llama 'crimen por la inmigración'. Y esta categoría está resultando ser peor que cualquier otro crimen que hayamos tenido en nuestro país". Richmong, VI. 2 mar 2024

Para respaldar su narrativa, ese día mencionó un crimen reciente que involucraba a un inmigrante. Se refirió al asesinato de la estudiante de enfermería Laken Riley en Georgia, perpetrado por un inmigrante indocumentado. El hecho cruento sin duda constituye un crimen violento cometido por un inmigrante. Sin embargo, el modo en que Trump lo utiliza para justificar un discurso que busca demonizar a los inmigrantes en general y etiquetarlos como individuos que “envenenan la sangre” de Estados Unidos es inexacto. Por ello, hemos revisado las cifras oficiales más recientes sobre crímenes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), y esto es lo que encontramos: Los crímenes violentos cayeron 8.2% entre enero y septiembre del 2023 cuando se comparan con el mismo lapso del 2022. La tendencia general de los tipos de crímenes fue a la baja en ese período, salvo el robo de vehículos, que aumentó 10.1%. Los asesinatos se redujeron 15.6% en ese período, las violaciones 14.8%, los robos 9.4% y las agresiones agravadas 6.8%.

La criminalidad violenta está bajando Crímenes violentos por cada 100,000 habitantes 600 400 200 0 Los crímenes violentos cayeron 8.2% en 2023 hasta septiembre W. Bush Obama Trump Biden 2000 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 Nota: Las cifras de crímenes violentos incluyen los delitos de asesinato, violación, robo y agresión agravada. El dato correspondiente a 2023 ha sido estimado mediante la variación anual observada de enero a septiembre de dicho año, publicada por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) • Fuente: Informe Trimestral de Crimen Uniforme (UCR) y Explorador de Datos de Crimen del FBI.

Recopilar estadísticas sobre los crímenes perpetrados en el país puede volverse complicado si las autoridades policiales locales no proporcionan datos. Además, obtener cifras específicas sobre los crímenes cometidos por inmigrantes puede ser aún más difícil dado que, según un análisis del diario The Washington Post, los departamentos policiales no siempre registran el estatus migratorio de los presuntos delincuentes. Para indagar si los inmigrantes perpetran más crímenes que las personas nacidas en Estados Unidos, los expertos del National Bureau of Economic Research (NBER) se centraron en las tasas de encarcelación en los últimos 140 años. Optaron por estas tasas debido a que pueden calcularse con datos confiables del censo. Esto es lo que encontraron en su estudio: Desde 1960, la probabilidad de encarcelamiento para hombres inmigrantes es un 30% menor que para hombres blancos nacidos en Estados Unidos. Esta disparidad aumenta al 60% cuando se incluyen a los afroestadounidenses en el análisis. El estudio aclara que hay una excepción a esa tendencia: es más probable que los inmigrantes de México y América Central sean encarcelados que un hombre nacido en Estados Unidos. Sin embargo, ello se debe, en parte, a que el censo mezcla los datos de los inmigrantes que han cometido un crimen con los de los detenidos por una falta migratoria. Además, los inmigrantes con poca educación tienen tasas de encarcelamiento significativamente más bajas que los hombres estadounidenses con el mismo nivel educativo.

El 0.2% de los inmigrantes cometieron un delito Datos correspondientes a 2022. 10,500,000 Población inmigrante indocumentada (est. 2001) 21,673,046 Inmigrantes no ciudadanos en EEUU 267,480 44,098 Detenidos con cargos criminales pendientes o por otras infracciones de inmigración Detenidos condenados por crímenes La Oficina del Censo de EEUU recopila datos de todos los nacidos en el extranjero que participan en sus censos y encuestas, independientemente de su estatus legal. Por lo tanto, los migrantes no autorizados están implícitamente incluidos en estas estimaciones sobre la población total nacida en el extranjero. • Fuente: Oficina del Censo de EEUU, Encuesta de la Comunidad Estadounidense (ACS) 2022, estimaciones de 1 año; Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional (OHSS) y Centro de Investigación Pew.

Es difícil llegar a la cifra de inmigrantes indocumentados que hay en Estados Unidos actualmente, pero las estimaciones del Centro de Investigación Pew —una fuente confiable que rastrea los cambios en esa población utilizando datos del censo— apuntan a que ese número ha permanecido mayormente estable en los últimos años. Un informe de noviembre proporcionó la estimación más actualizada de la población inmigrante indocumentada en 2021. Sin embargo, el Pew destacó que esta cifra no tiene en cuenta el aumento significativo en el flujo migratorio ni el incremento en las expulsiones registrados en la frontera sur desde marzo de 2021. Los hallazgos fueron los siguientes: En Estados Unidos vivían 10.5 millones de inmigrantes indocumentados en 2021, cifra que ha estado mayormente estable desde 2015, cuando el Pew estima que había 11 millones de personas con estatus irregular en el país.

Población inmigrante indocumentada en EEUU Millones de personas 15 12 9 6 3 0 12.2 Récord en 2007 10.5 7.8 millones están empleados 1990 2000 2010 2021 Fuente: Estimaciones del Centro de Investigación Pew.

Esa cantidad es, asimismo, inferior al récord de 12.2 millones de inmigrantes indocumentados que el Pew estimó que había en Estados Unidos en 2007. De los 10.5 millones de indocumentados que había en el país en 2021, el Pew también estimó que 7.8 millones de ellos eran parte de la fuerza laboral estadounidense.

Imágenes: AP. Nota: (*) La encuesta de Gallup se llevó a cabo del 1 al 20 de febrero de este año. Según los resultados, el 28% de los encuestados consideró que la inmigración es el problema más importante en Estados Unidos. Este porcentaje representa un aumento con respecto al 20% de los encuestados que compartió esa opinión en otra encuesta de Gallup realizada en enero.

