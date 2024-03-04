El discurso migratorio de Trump a examen: ni hay más crimen ni todos los inmigrantes son delincuentes

"Los líderes de estos países son inteligentes. [...] Están enviando a personas, en su mayoría, que no quieren, y las están metiendo en caravanas".
“Son personas rudas,
en muchos casos provenientes de cárceles, de instituciones mentales, asilos de locos [...] eso es algo sacado de ‘The Silence of the Lambs’”.
Palm Beach, FL. 4 mar 2024
Florida. 4 feb 2024
“Tenemos idiomas que llegan a nuestro país, pero no tenemos a nadie que siquiera hable esos idiomas. Son lenguas verdaderamente
extranjeras. Nadie las habla”.
“Y si les llamas personas. No sé si les llamas personas. En algunos casos, en mi opinión, no son personas [...] He visto a la humanidad [...] estos son malos. Estos son animales”.
Dayton, OH. 16 mar 2024
Eagle Pass, TX. 29 feb 2024
"Están envenenando la sangre de nuestro país. [...] Envenenan: instituciones mentales y prisiones en todo el mundo. [...] Están entrando en nuestro país de África, de Asia, de todo el mundo".
“No quiero que nuestra gente contraiga ninguna de estas enfermedades de las que ni siquiera hemos oído hablar [...] no queremos este contagio en nuestro país”.
Nat. Harbor, MD. 24 feb 2024
Durham, NH. 16 dic 2023
"Los líderes de estos países son inteligentes. [...] Están enviando a personas, en su mayoría, que no quieren, y las están metiendo en caravanas".
“Son personas rudas,
en muchos casos provenientes de cárceles, de instituciones mentales, asilos de locos [...] eso es algo sacado de ‘The Silence of the Lambs’”.
Palm Beach, FL. 4 mar 2024
Florida. 4 feb 2024
“Tenemos idiomas que llegan a nuestro país, pero no tenemos a nadie que siquiera hable esos idiomas. Son lenguas verdaderamente
extranjeras. Nadie las habla”.
“Y si les llamas personas. No sé si les llamas personas. En algunos casos, en mi opinión, no son personas [...] He visto a la humanidad [...] estos son malos. Estos son animales”.
Dayton, OH. 16 mar 2024
Eagle Pass, TX. 29 feb 2024
"Están envenenando la sangre de nuestro país. [...] Envenenan: instituciones mentales y prisiones en todo el mundo. [...] Están entrando en nuestro país de África, de Asia, de todo el mundo".
“No quiero que nuestra gente contraiga ninguna de estas enfermedades de las que ni siquiera hemos oído hablar [...] no queremos este contagio en nuestro país”.
Nat. Harbor, MD. 24 feb 2024
Durham, NH. 16 dic 2023
"Los líderes de estos países son inteligentes. [...] Están enviando a personas, en su mayoría, que no quieren, y las están metiendo en caravanas".
“Son personas rudas, en muchos casos provenientes de cárceles, de instituciones mentales, asilos de locos [...] eso es algo sacado de ‘The Silence of the Lambs’”.
Palm Beach, FL. 4 mar 2024
Florida. 4 feb 2024
“Y si les llamas personas. No sé si les llamas personas. En algunos casos, en mi opinión, no son personas [...] He visto a la humanidad y a esta humanidad, estos son malos. Estos son animales”.
“Tenemos idiomas que llegan a nuestro país, pero no tenemos a nadie que siquiera hable esos idiomas. Son lenguas verdaderamente
extranjeras. Nadie las habla”.
Eagle Pass, TX. 29 feb 2024
Dayton, OH. 16 mar 2024
“No quiero que nuestra gente contraiga ninguna de estas enfermedades de las que ni siquiera hemos oído hablar [...] no queremos este contagio en nuestro país”.
"Están envenenando la sangre de nuestro país. [...] Envenenan: instituciones mentales y prisiones en todo el mundo. [...] Están entrando en nuestro país de África, de Asia, de todo el mundo".
National Harbor, MD. 24 feb 2024
Durham, NH. 16 dic 2023
“Son personas rudas, en muchos casos provenientes de cárceles, de instituciones mentales, asilos de locos [...] eso es algo sacado de ‘The Silence of the Lambs’”.
"Los líderes de estos países son inteligentes. [...] Están enviando a personas, en su mayoría, que no quieren, y las están metiendo en caravanas".
Florida. 4 feb 2024
Palm Beach, FL. 4 mar 2024
“Y si les llamas personas. No sé si les llamas personas. En algunos casos, en mi opinión, no son personas [...] He visto a la humanidad y a esta humanidad, estos son malos. Estos son animales”.
“Tenemos idiomas que llegan a nuestro país, pero no tenemos a nadie que siquiera hable esos idiomas. Son lenguas verdaderamente extranjeras. Nadie las habla”.
Dayton, OH. 16 mar 2024
Eagle Pass, TX. 29 feb 2024
“No quiero que nuestra gente contraiga ninguna de estas enfermedades de las que ni siquiera hemos oído hablar [...] no queremos este contagio en nuestro país”.
"Están envenenando la sangre de nuestro país. [...] Envenenan: instituciones mentales y prisiones en todo el mundo. [...] Están entrando en nuestro país de África, de Asia, de todo el mundo".
National Harbor, MD. 24 feb 2024
Durham, NH. 16 dic 2023
El discurso migratorio de Trump a examen: ni hay más crimen ni todos los inmigrantes son delincuentes
Un número creciente de personas considera que la inmigración es el principal problema que enfrenta el país, de acuerdo con un sondeo reciente de la firma Gallup*, que en febrero ubicó ese asunto en el tope de la lista. Donald Trump y Joe Biden, quienes se enfrentarán nuevamente en las elecciones presidenciales de noviembre, han tomado nota de esta tendencia.
Trump no ha dejado pasar ningún evento político reciente sin tratar de vincular de manera errónea y generalizada la inmigración con los crímenes violentos. Incluso se jactó el pasado 2 de marzo en Carolina del Norte de haber llegado a una “nueva categoría” de crimen que bautizó como “crimen por la inmigración: “Lo llamamos los crímenes por la inmigración de Biden, pero francamente era demasiado largo”, afirmó.
“Tenemos una nueva categoría de crimen en nuestro país. Se llama ‘crimen por la inmigración’ […] Lo llamaremos de ahora en adelante crimen migratorio de Biden […] Llamémoslo ‘Bigrant'”.
Waterford Township, MI
17 feb 2024
“Tenemos una nueva categoría de crimen [...]
Se llama ‘crimen por la inmigración’. Y esta categoría está resultando ser peor que cualquier otro crimen que hayamos tenido en nuestro país”.
Richmong, VI.
2 mar 2024
“Tenemos una nueva categoría de crimen en nuestro país. Se llama ‘crimen por la inmigración’ […] Lo llamaremos de ahora en adelante crimen migratorio de Biden […] Llamémoslo ‘Bigrant'”.
Waterford Township, MI
17 feb 2024
“Tenemos una nueva categoría de crimen [...]
Se llama ‘crimen por la inmigración’. Y esta categoría está resultando ser peor que cualquier otro crimen que hayamos tenido en nuestro país”.
Richmong, VI.
2 mar 2024
“Tenemos una nueva categoría de crimen en nuestro país. Se llama ‘crimen por la inmigración’ […] Lo llamaremos de ahora en adelante crimen migratorio de Biden […] Llamémoslo ‘Bigrant'”.
“Tenemos una nueva categoría de crimen [...]
Se llama ‘crimen por la inmigración’. Y esta categoría está resultando ser peor que cualquier otro crimen que hayamos tenido en nuestro país”.
Waterford Township, MI
17 feb 2024
Richmong, VI.
2 mar 2024
“Tenemos una nueva categoría de crimen en nuestro país. Se llama ‘crimen por la inmigración’ […] Lo llamaremos de ahora en adelante crimen migratorio de Biden […] Llamémoslo ‘Bigrant'”.
“Tenemos una nueva categoría de crimen [...]
Se llama ‘crimen por la inmigración’. Y esta categoría está resultando ser peor que cualquier otro crimen que hayamos tenido en nuestro país”.
Waterford Township, MI
17 feb 2024
Richmong, VI.
2 mar 2024
Para respaldar su narrativa, ese día mencionó un crimen reciente que involucraba a un inmigrante. Se refirió al asesinato de la estudiante de enfermería Laken Riley en Georgia, perpetrado por un inmigrante indocumentado.
El hecho cruento sin duda constituye un crimen violento cometido por un inmigrante. Sin embargo, el modo en que Trump lo utiliza para justificar un discurso que busca demonizar a los inmigrantes en general y etiquetarlos como individuos que “envenenan la sangre” de Estados Unidos es inexacto.
Por ello, hemos revisado las cifras oficiales más recientes sobre crímenes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), y esto es lo que encontramos:
La criminalidad violenta
está bajando
Crímenes violentos por cada 100,000 habitantes
600
400
200
0
Los crímenes violentos cayeron 8.2% en 2023 hasta septiembre
W. Bush
Obama
Trump
Biden
2000
02
04
06
08
10
12
14
16
18
20
22
Nota: Las cifras de crímenes violentos incluyen los delitos de asesinato, violación, robo y agresión agravada. El dato correspondiente a 2023 ha sido estimado mediante la variación anual observada de enero a septiembre de dicho año, publicada por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) • Fuente: Informe Trimestral de Crimen Uniforme (UCR) y Explorador de Datos de Crimen del FBI.
La criminalidad violenta
está bajando
Crímenes violentos por cada 100,000 habitantes
600
400
200
0
Los crímenes violentos cayeron 8.2% en 2023 hasta septiembre
W. Bush
Obama
Trump
Biden
2000
02
04
06
08
10
12
14
16
18
20
22
Nota: Las cifras de crímenes violentos incluyen los delitos de asesinato, violación, robo y agresión agravada. El dato correspondiente a 2023 ha sido estimado mediante la variación anual observada de enero a septiembre de dicho año, publicada por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) • Fuente: Informe Trimestral de Crimen Uniforme (UCR) y Explorador de Datos de Crimen del FBI.
La criminalidad violenta está bajando
Crímenes violentos por cada 100,000 habitantes
600
400
200
0
Los crímenes violentos cayeron 8.2% en 2023 hasta septiembre
W. Bush
Obama
Trump
Biden
2000
02
04
06
08
10
12
14
16
18
20
22
Nota: Las cifras de crímenes violentos incluyen los delitos de asesinato, violación, robo y agresión agravada. El dato correspondiente a 2023 ha sido estimado mediante la variación anual observada de enero a septiembre de dicho año, publicada por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) • Fuente: Informe Trimestral de Crimen Uniforme (UCR) y Explorador de Datos de Crimen del FBI.
La criminalidad violenta está bajando
Crímenes violentos por cada 100,000 habitantes
600
400
200
0
Los crímenes violentos cayeron 8.2% en 2023 hasta septiembre
W. Bush
Obama
Trump
Biden
2000
02
04
06
08
10
12
14
16
18
20
22
Nota: Las cifras de crímenes violentos incluyen los delitos de asesinato, violación, robo y agresión agravada. El dato correspondiente a 2023 ha sido estimado mediante la variación anual observada de enero a septiembre de dicho año, publicada por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) • Fuente: Informe Trimestral de Crimen Uniforme (UCR) y Explorador de Datos de Crimen del FBI.
Recopilar estadísticas sobre los crímenes perpetrados en el país puede volverse complicado si las autoridades policiales locales no proporcionan datos. Además, obtener cifras específicas sobre los crímenes cometidos por inmigrantes puede ser aún más difícil dado que, según un análisis del diario The Washington Post, los departamentos policiales no siempre registran el estatus migratorio de los presuntos delincuentes.
Para indagar si los inmigrantes perpetran más crímenes que las personas nacidas en Estados Unidos, los expertos del National Bureau of Economic Research (NBER) se centraron en las tasas de encarcelación en los últimos 140 años. Optaron por estas tasas debido a que pueden calcularse con datos confiables del censo. Esto es lo que encontraron en su estudio:
El 0.2% de los inmigrantes
cometieron un delito
Datos correspondientes a 2022.
10,500,000
Población inmigrante
indocumentada (est. 2001)
21,673,046
Inmigrantes
no ciudadanos
en EEUU
267,480
44,098
Detenidos con
cargos criminales
pendientes o por
otras infracciones
de inmigración
Detenidos
condenados
por crímenes
La Oficina del Censo de EEUU recopila datos de todos los nacidos en el extranjero que participan en sus censos y encuestas, independientemente de su estatus legal. Por lo tanto, los migrantes no autorizados están implícitamente incluidos en estas estimaciones sobre la población total nacida en el extranjero. • Fuente: Oficina del Censo de EEUU, Encuesta de la Comunidad Estadounidense (ACS) 2022, estimaciones de 1 año; Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional (OHSS) y Centro de Investigación Pew.
El 0.2% de los inmigrantes
cometieron un delito
Datos correspondientes a 2022.
10,500,000
Población inmigrante
indocumentada (est. 2001)
21,673,046
Inmigrantes
no ciudadanos
en EEUU
267,480
44,098
Detenidos con
cargos criminales
pendientes o por
otras infracciones
de inmigración
Detenidos
condenados
por crímenes
La Oficina del Censo de EEUU recopila datos de todos los nacidos en el extranjero que participan en sus censos y encuestas, independientemente de su estatus legal. Por lo tanto, los migrantes no autorizados están implícitamente incluidos en estas estimaciones sobre la población total nacida en el extranjero. • Fuente: Oficina del Censo de EEUU, Encuesta de la Comunidad Estadounidense (ACS) 2022, estimaciones de 1 año; Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional (OHSS) y Centro de Investigación Pew.
El 0.2% de los inmigrantes
cometieron un delito
44,098
Detenidos
condenados
por crímenes
Datos correspondientes a 2022.
267,480
Detenidos con
cargos criminales
pendientes o por
otras infracciones
de inmigración
10,500,000
21,673,046
población
inmigrante
indocumentada
(est. 2001)
Inmigrantes no ciudadanos
en EEUU
La Oficina del Censo de EEUU recopila datos de todos los nacidos en el extranjero que participan en sus censos y encuestas, independientemente de su estatus legal. Por lo tanto, los migrantes no autorizados están implícitamente incluidos en estas estimaciones sobre la población total nacida en el extranjero. • Fuente: Oficina del Censo de EEUU, Encuesta de la Comunidad Estadounidense (ACS) 2022, estimaciones de 1 año; Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional (OHSS) y Centro de Investigación Pew.
El 0.2% de los inmigrantes
cometieron un delito
44,098
Detenidos condenados
por crímenes
Datos correspondientes a 2022.
267,480
Detenidos con cargos criminales
pendientes o por otras infracciones
de inmigración
10,500,000
población inmigrante
indocumentada
(est. 2001)
21,673,046
Inmigrantes no ciudadanos
en EEUU
La Oficina del Censo de EEUU recopila datos de todos los nacidos en el extranjero que participan en sus censos y encuestas, independientemente de su estatus legal. Por lo tanto, los migrantes no autorizados están implícitamente incluidos en estas estimaciones sobre la población total nacida en el extranjero. • Fuente: Oficina del Censo de EEUU, Encuesta de la Comunidad Estadounidense (ACS) 2022, estimaciones de 1 año; Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional (OHSS) y Centro de Investigación Pew.
Es difícil llegar a la cifra de inmigrantes indocumentados que hay en Estados Unidos actualmente, pero las estimaciones del Centro de Investigación Pew —una fuente confiable que rastrea los cambios en esa población utilizando datos del censo— apuntan a que ese número ha permanecido mayormente estable en los últimos años.
Un informe de noviembre proporcionó la estimación más actualizada de la población inmigrante indocumentada en 2021. Sin embargo, el Pew destacó que esta cifra no tiene en cuenta el aumento significativo en el flujo migratorio ni el incremento en las expulsiones registrados en la frontera sur desde marzo de 2021. Los hallazgos fueron los siguientes:
Población inmigrante
indocumentada en EEUU
Millones de personas
15
12
9
6
3
0
12.2
Récord en 2007
10.5
7.8 millones están empleados
1990
2000
2010
2021
Fuente: Estimaciones del Centro de Investigación Pew.
Población inmigrante
indocumentada en EEUU
Millones de personas
15
12
9
6
3
0
12.2
Récord en 2007
10.5
7.8 millones están empleados
1990
2000
2010
2021
Fuente: Estimaciones del Centro de Investigación Pew.
Población inmigrante indocumentada en EEUU
Millones de personas
15
12
9
6
3
0
12.2
Récord
10.5
7.8 millones están empleados
1990
95
98
00
03
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
Fuente: Estimaciones del Centro de Investigación Pew.
Población inmigrante indocumentada en EEUU
Millones de personas
15
12
9
6
3
0
12.2
Récord
10.5
7.8 millones están empleados
1990
95
98
00
03
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
Fuente: Estimaciones del Centro de Investigación Pew.