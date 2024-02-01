SHOP
¿A dónde van tus impuestos?

Estamos obligados a destinar parte de nuestros ingresos a los impuestos federales, sin que muchas veces sepamos cómo se gasta realmente ese dinero. Descubre aquí dónde termina cada dólar de tus ‘taxes’.
Por: JAVIER FIGUEROA, AMAYA VERDE Y PATRICIA VÉLEZ
Publicado 1 Feb 2024 – 10:40 AM EDT
Por cada 100 dólares que pagas de impuestos, las leyes establecen que aproximadamente 45 dólares se destinen a garantizar programas de derechos básicos como la salud o los cheques del Seguro Social.
Derechos básicos como la salud o el Seguro Social
Gastos mayoritariamente discrecionales
Intereses de
la deuda
Programas de asistencia económica
Beneficios para veteranos y retirados federales

Otros
benajamin
$45
$27
$10
$8
$8
$4
Estos fondos representan la partida más importante del presupuesto federal, en 2023 fueron casi 3 billones (trillions en inglés) de dólares. Al ser gastos obligatorios, están garantizados y su asignación solo se puede cambiar modificando las leyes.
Este dinero se destina principalmente al pago de las pensiones de los más de 49 millones de jubilados en Estados Unidos y a la cobertura de salud de personas mayores de 65 años o con problemas graves de salud y de familias con ingresos bajos.
Si bien la Administración del Seguro Social y los programas de salud como Medicare y Medicaid se llevan buena parte de lo que gasta el gobierno federal, hay más partidas que el gobierno debe costear de forma obligatoria y otras a las que el Congreso autoriza cada año fiscal cantidades diferentes o discrecionales.
Creamos este interactivo para que distribuyas el dinero de acuerdo a cómo tú lo gastarías y conozcas al detalle dónde termina finalmente lo que pagamos en impuestos. Para que lo puedas visualizar más fácil, usamos un billete de 100 dólares que representa el 100% del presupuesto federal.

¿Cómo distribuirías estos impuestos entre las siguientes partidas?

Mueve el control deslizante y selecciona la cantidad que quieres asignar a cada una de las categorías a continuación:
IMPUESTOS A PAGAR
$45
seguro social
Seguridad Social
seguro social
Medicare, Medicaid y otros programas de salud
quedan
Te quedan $45 por asignar
Ver distribución real
Tu elección
Real
seguro social
Seguridad Social
$0
$21
seguro social
Medicare, Medicaid y otros programas de salud
$0
$24
Fíjate que has destinado un 0% a que lo asignado en realidad para el año fiscal 2023.

*El presupuesto real es la asignación federal estimada para el año fiscal 2023.

¿Qué gasto establece el Congreso?

Vayamos ahora a otros gastos que en su mayoría son discrecionales*. Este tipo de fondos tienen que ser aprobados cada año por el Congreso y el presidente mediante un proceso de asignaciones que suele tomar tiempo y, en ocasiones, se entrampa en medio de diferencias políticas.
Gastos mayoritariamente discrecionales
benajamin
$27
(*) Categorización de gastos discrecionales realizada en términos generales, alguna de las categorías incluidas engloban algunos gastos obligatorios. Por ejemplo, la categoría 'Educación' incorpora fondos discrecionales para programas de subvenciones a sistemas escolares, así como fondos obligatorios destinados a préstamos federales para estudiantes.
Educación, transporte, investigaciones médicas, la agricultura, el cumplimiento de la ley, algunas ayudas sociales y, especialmente, la defensa son todos gastos discrecionales que se acuerdan cada año en Washington.

¿Cómo distribuirías estos impuestos entre las siguientes partidas?

Mueve el control deslizante y selecciona la cantidad que quieres asignar a cada una de las categorías a continuación:
IMPUESTOS A PAGAR
$27
defensa
Defensa
educación
Educación
defensa
Transporte
recursos naturales
Recursos naturales y agricultura
ciencia
Ciencia e investigación médica
law
Cumplimiento de la ley
international
Asuntos internacionales
others
Otros
quedan
Te quedan $27 por asignar
Ver distribución real
Tu elección
Real
seguro social
Defensa
$0
$13
seguro social
Educación
$0
$4
seguro social
Transporte
$0
$2
seguro social
Recursos naturales y agricultura
$0
$1
seguro social
Ciencia e investigación médica
$0
$1
seguro social
Cumplimiento de la ley
$0
$1
seguro social
Asuntos internacionales
$0
$1
otros
Otros
$0
$4
Fíjate que has destinado un 0% a que lo asignado en realidad para el año fiscal 2023.
*El presupuesto real es la asignación federal estimada para el año fiscal 2023.
De estos gastos, es la defensa la que habitualmente se lleva la mayor parte: en el año fiscal 2023 se le aprobó cerca de la mitad del gasto discrecional total. Fueron autorizados 806,000 millones de dólares o casi 13 dólares de los 100 dólares disponibles para gastar de nuestro ejemplo.
Buena parte de ese monto sufragó las operaciones del Departamento de Defensa: los militares de cada Fuerza Armada y el equipo con el que operan.
Pero el hecho de que sea un gasto discrecional elevado cuando se mira la cifra total hace que, en ocasiones, el componente de ayuda internacional se convierta en eje de las negociaciones entre republicanos y demócratas en el Capitolio. Eso es lo que ha sucedido con la guerra en Ucrania en las conversaciones sobre el presupuesto del año fiscal 2024, en las que republicanos más conservadores han rechazado dar más dinero a Kiev sin que los demócratas accedan a endurecer la seguridad en las fronteras estadounidenses.
El factor Ucrania se ha colado en esta pelea pese a que lo que se ha gastado desde que Rusia inició la guerra en 2022 —cerca de 75,000 millones de dólares, según datos del instituto de investigación alemán Kiel Institute for the World Economy— y lo que el presidente Joe Biden pidió en su plan de presupuesto del 2024 —unos 61,000 millones de dólares— representa menos del 10% del presupuesto global de defensa de Estados Unidos (en nuestro ejemplo con el presupuesto del 2023, sería poco más de 1 dólar de los 100 dólares del presupuesto total).
“Si bien esos fondos suman un aumento sustancial para esas actividades en términos porcentuales, no representan un gran incremento en el contexto del tamaño del presupuesto”, explica un análisis de Peter G. Peterson Foundation.

El peso de la deuda

Un gasto obligatorio y crucial para la economía de Estados Unidos es su deuda y los intereses que se deben pagar a quienes compran los bonos del Tesoro. Es tan fuerte el peso de estos bonos que la estabilidad de los mercados mundiales de deuda depende de ellos.
Intereses de la deuda
benajamin
$10
Un incumplimiento o ‘default’ desataría una cascada de repercusiones nefastas para las economías local y mundial. Fue por eso que la pelea en el Congreso para elevar o suspender temporalmente el límite de endeudamiento del país tuvo a muchos en vilo en junio de 2023.
Estados Unidos recibe menos dinero del que gasta su gobierno federal. Por eso el país debe endeudarse —y tener dinero para costear los intereses que generan esa deuda— para poder cumplir con buena parte de compromisos vitales que van desde los cheques del Seguro Social hasta las pensiones de los veteranos militares.
Al pago de los intereses de la deuda se debe destinar un porcentaje cercano al 10% de todo el presupuesto federal en un año fiscal. Si vamos a nuestro ejemplo, en el año fiscal 2023 dedicarías 10.5 dólares de cada 100 a los intereses de la deuda, un monto cercano a los 13 dólares asignados a la defensa y bastante lejano a los 4 dólares y 2 dólares dados a la educación y el transporte, respectivamente.

Otros programas de seguridad económica

Además de los beneficios del Seguro Social y de los programas de seguros de salud —Medicare, Medicaid, el Programa de Seguro Médico para Niños o CHIP, en inglés, y los seguros del mercado creado por la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio o ACA, en inglés— existen otros programas de seguridad económica cuyos fondos pueden salir tanto de partidas de gasto discrecional como obligatorio.
Programas de asistencia económica
benajamin
$8
“Por ejemplo, el ítem de ‘programas de seguridad económica’ incluye la ayuda para la vivienda, que es discrecional, y los beneficios por desempleo, que son obligatorios”, explicó a Univision Noticias Kiran Rachamallu, asistente de investigación del centro de corte progresista Center on Budget and Policy Priorities.
Con un porcentaje del 8%, 8 dólares de los 100 dólares de nuestro ejemplo, del presupuesto del año fiscal 2023, estos fondos en su mayoría ayudan a costear programas vitales para las personas de bajos recursos. Algunos de los más conocidos son el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés), popularmente llamado cupones para alimentos, y los reembolsos de los créditos tributarios por hijo y por trabajo del Servicio de Rentas Internas (IRS, en inglés).
“Esos programas mantienen cada año a millones de personas por encima de la línea de pobreza”, explica un análisis del Center on Budget and Policy Priorities.
Un porcentaje similar al 8% de los ‘programas de seguridad económica’ se destinó en el año fiscal 2023 a los beneficios para los veteranos militares y jubilados del gobierno federal. Son entonces otros 8 dólares de los 100 dólares de nuestro ejemplo.
Beneficios para veteranos y retirados federales
benajamin
$8
Esta es una partida de gasto obligatorio que se menciona con frecuencia, pues casi el 90% de los beneficios para los 18.5 millones de veteranos militares cubren cheques por discapacidad o para cuidados médicos “que habitualmente son especializados para lidiar con las condiciones inusuales que suponen el servicio militar”, explica un análisis del Center on Budget and Policy Priorities.
¿Te fue fácil distribuir los 100 dólares? ¿Te sorprendió la forma en la que el Congreso los reparte cada año fiscal o cambiarías la asignación de algunos fondos que, por ley, se deben gastar en algunas partidas?

Seguridad

Social

$24

Medicare, Medicaid

y otros programas de salud

$21

Defensa

$4

$13

Educación

$2

Transporte

Recursos naturales y agricultura;

ciencia e investigación médica;

cumplimiento de la Ley; asuntos

internacionales y otros

$8

$10

Intereses de la deuda

Programas de asistencia

económica

$8

Beneficios para veteranos

y retirados federales

$8

Seguridad

Social

$24

Medicare, Medicaid

y otros programas de salud

$21

Defensa

$4

$13

Educación

$2

Transporte

Recursos naturales y agricultura;

ciencia e investigación médica;

cumplimiento de la Ley; asuntos

internacionales y otros

$8

$10

Intereses de la deuda

Programas de asistencia

económica

$8

Beneficios para veteranos

y retirados federales

$8

Intereses

de la deuda

Seguridad

Social

Medicare,

Medicaid

y otros

programas

de salud

Defensa

$13

$10

$24

Programas

de asistencia

económica

$21

$4

$2

$1

$1

$1

$1

$4

Educación

Transporte

Recursos naturales y agricultura

Ciencia e investigación médica

Cumplimiento de la Ley

Asuntos internacionales

Otros

$8

Beneficios

para veteranos

y retirados

federales

$8

Intereses

de la deuda

Seguridad

Social

Medicare,

Medicaid

y otros programas

de salud

Defensa

$13

$10

$24

Programas

de asistencia

económica

$21

$4

$2

$1

$1

$1

$1

$4

Educación

Transporte

Recursos naturales y agricultura

Ciencia e investigación médica

Cumplimiento de la Ley

Asuntos internacionales

Otros

$8

Beneficios

para veteranos

y retirados

federales

$8

El asunto del presupuesto en ocasiones queda opacado por peleas políticas y amenazas de ‘cierres’ de algunas dependencias si al gobierno federal se le acaban sus fondos, pero es bueno entender dónde terminan —dólar por dólar— los ingresos que todos los años le pagamos al IRS.
Fuente: Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas (CBPP); Departamento del Tesoro de EEUU; Servicio de Investigación del Congreso y Administración del Seguro Social de los Estados Unidos.
Nota: Datos a partir del cálculo realizado por el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas (CBPP) basado en el gasto del año fiscal 2023 según los datos más recientes que publicó la Oficina del Presupuesto del Congreso el 12 de mayo de 2023. Los porcentajes se han redondeado a números enteros para facilitar su comprensión visual.
