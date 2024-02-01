¿A dónde van tus impuestos?

Estos fondos representan la partida más importante del presupuesto federal, en 2023 fueron casi 3 billones (trillions en inglés) de dólares. Al ser gastos obligatorios, están garantizados y su asignación solo se puede cambiar modificando las leyes.

Este dinero se destina principalmente al pago de las pensiones de los más de 49 millones de jubilados en Estados Unidos y a la cobertura de salud de personas mayores de 65 años o con problemas graves de salud y de familias con ingresos bajos.

Si bien la Administración del Seguro Social y los programas de salud como Medicare y Medicaid se llevan buena parte de lo que gasta el gobierno federal, hay más partidas que el gobierno debe costear de forma obligatoria y otras a las que el Congreso autoriza cada año fiscal cantidades diferentes o discrecionales.

Creamos este interactivo para que distribuyas el dinero de acuerdo a cómo tú lo gastarías y conozcas al detalle dónde termina finalmente lo que pagamos en impuestos. Para que lo puedas visualizar más fácil, usamos un billete de 100 dólares que representa el 100% del presupuesto federal.

¿Cómo distribuirías estos impuestos entre las siguientes partidas?



¿Qué gasto establece el Congreso?

Vayamos ahora a otros gastos que en su mayoría son discrecionales*. Este tipo de fondos tienen que ser aprobados cada año por el Congreso y el presidente mediante un proceso de asignaciones que suele tomar tiempo y, en ocasiones, se entrampa en medio de diferencias políticas.

Gastos mayoritariamente discrecionales $27

(*) Categorización de gastos discrecionales realizada en términos generales, alguna de las categorías incluidas engloban algunos gastos obligatorios. Por ejemplo, la categoría 'Educación' incorpora fondos discrecionales para programas de subvenciones a sistemas escolares, así como fondos obligatorios destinados a préstamos federales para estudiantes.

Educación, transporte, investigaciones médicas, la agricultura, el cumplimiento de la ley, algunas ayudas sociales y, especialmente, la defensa son todos gastos discrecionales que se acuerdan cada año en Washington.

¿Cómo distribuirías estos impuestos entre las siguientes partidas?

De estos gastos, es la defensa la que habitualmente se lleva la mayor parte: en el año fiscal 2023 se le aprobó cerca de la mitad del gasto discrecional total. Fueron autorizados 806,000 millones de dólares o casi 13 dólares de los 100 dólares disponibles para gastar de nuestro ejemplo.

Buena parte de ese monto sufragó las operaciones del Departamento de Defensa: los militares de cada Fuerza Armada y el equipo con el que operan.

El factor Ucrania se ha colado en esta pelea pese a que lo que se ha gastado desde que Rusia inició la guerra en 2022 —cerca de 75,000 millones de dólares, según datos del instituto de investigación alemán Kiel Institute for the World Economy— y lo que el presidente Joe Biden pidió en su plan de presupuesto del 2024 —unos 61,000 millones de dólares— representa menos del 10% del presupuesto global de defensa de Estados Unidos (en nuestro ejemplo con el presupuesto del 2023, sería poco más de 1 dólar de los 100 dólares del presupuesto total).

“Si bien esos fondos suman un aumento sustancial para esas actividades en términos porcentuales, no representan un gran incremento en el contexto del tamaño del presupuesto”, explica un análisis de Peter G. Peterson Foundation.

El peso de la deuda

Un gasto obligatorio y crucial para la economía de Estados Unidos es su deuda y los intereses que se deben pagar a quienes compran los bonos del Tesoro. Es tan fuerte el peso de estos bonos que la estabilidad de los mercados mundiales de deuda depende de ellos.

Intereses de la deuda $10

Estados Unidos recibe menos dinero del que gasta su gobierno federal. Por eso el país debe endeudarse —y tener dinero para costear los intereses que generan esa deuda— para poder cumplir con buena parte de compromisos vitales que van desde los cheques del Seguro Social hasta las pensiones de los veteranos militares.

Al pago de los intereses de la deuda se debe destinar un porcentaje cercano al 10% de todo el presupuesto federal en un año fiscal. Si vamos a nuestro ejemplo, en el año fiscal 2023 dedicarías 10.5 dólares de cada 100 a los intereses de la deuda, un monto cercano a los 13 dólares asignados a la defensa y bastante lejano a los 4 dólares y 2 dólares dados a la educación y el transporte, respectivamente.

Otros programas de seguridad económica

Además de los beneficios del Seguro Social y de los programas de seguros de salud —Medicare, Medicaid, el Programa de Seguro Médico para Niños o CHIP, en inglés, y los seguros del mercado creado por la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio o ACA, en inglés— existen otros programas de seguridad económica cuyos fondos pueden salir tanto de partidas de gasto discrecional como obligatorio.

Programas de asistencia económica $8

“Por ejemplo, el ítem de ‘programas de seguridad económica’ incluye la ayuda para la vivienda, que es discrecional, y los beneficios por desempleo, que son obligatorios”, explicó a Univision Noticias Kiran Rachamallu, asistente de investigación del centro de corte progresista Center on Budget and Policy Priorities.

Con un porcentaje del 8%, 8 dólares de los 100 dólares de nuestro ejemplo, del presupuesto del año fiscal 2023, estos fondos en su mayoría ayudan a costear programas vitales para las personas de bajos recursos. Algunos de los más conocidos son el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés), popularmente llamado cupones para alimentos, y los reembolsos de los créditos tributarios por hijo y por trabajo del Servicio de Rentas Internas (IRS, en inglés).

“Esos programas mantienen cada año a millones de personas por encima de la línea de pobreza”, explica un análisis del Center on Budget and Policy Priorities.

Un porcentaje similar al 8% de los ‘programas de seguridad económica’ se destinó en el año fiscal 2023 a los beneficios para los veteranos militares y jubilados del gobierno federal. Son entonces otros 8 dólares de los 100 dólares de nuestro ejemplo.

Beneficios para veteranos y retirados federales $8

Esta es una partida de gasto obligatorio que se menciona con frecuencia, pues casi el 90% de los beneficios para los 18.5 millones de veteranos militares cubren cheques por discapacidad o para cuidados médicos “que habitualmente son especializados para lidiar con las condiciones inusuales que suponen el servicio militar”, explica un análisis del Center on Budget and Policy Priorities.