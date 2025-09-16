“Lloraba mucho y a veces, de la depresión, me orinaba en los pantalones”, contó la inmigrante por teléfono desde su casa en Oaxaca. “No sé por qué no se me dio la atención que debían darme”.

Salinas, madre de tres niños estadounidenses, asegura que sufría depresión postparto cuando fue detenida en febrero, apenas tres meses después del nacimiento de su último bebé. Su depresión fue agravándose con sus traslados por tres centros de detención. El Centro de Procesamiento del Sur de Louisiana, conocido como Basile, era la cuarta instalación a la que llegaba: sentía que cualquiera podía lastimarla. En Basile, recuerda que el personal médico le explicó que la aislaban por su propia seguridad y para evitar que agrediera a otras detenidas.

Ha pasado un mes desde que Faviola Salinas Zaraté fue deportada a México, pero aún tiene pesadillas con la celda de aislamiento del centro de detención de Louisiana donde dice que ICE la encerró por casi dos meses. En sus sueños le apagan la luz y nadie la salva aunque grite “ayuda”.

En un momento en que las detenciones de inmigrantes registran un pico histórico, también ha aumentado el número de personas puestas bajo confinamiento en solitario, según datos de ICE. Esto ha encendido la alarma sobre las consecuencias para la salud mental de miles de detenidos.

Desde diciembre de 2024 hasta finales de agosto, el número de personas confinadas en celdas en solitario por al menos un día aumentó 41%, según un análisis realizado por The Marshall Project y Univision Noticias. El punto máximo se registró en agosto, cuando hubo más de 1,100 casos. El número también subió durante el gobierno de Joe Biden.

Variación porcentual en el número de personas en segregación al menos un día por mes desde diciembre de 2024.

Una nueva política de diciembre de 2024 exige que se reporten todos los casos. Para agosto de 2025, el número de personas en aislamiento por al menos un día ese mes tuvo un incremento de 41%.

Entre finales de diciembre de 2024 y finales de agosto de 2025, el número de personas en detención aumentó 56%.

The Marshall Project y Univision Noticias entrevistaron a 10 personas —o a sus familiares, activistas y abogados— que estuvieron en confinamiento en solitario en centros de detención de ICE en Florida, Louisiana, Arizona y Washington. En algunos casos fueron aislados por pedir mejores condiciones; en otros por discutir con funcionarios o negarse a que les sacaran la sangre. También se halló el caso de una inmigrante que era confinada en una celda de aislamiento —en lugar de una unidad médica— por un par de horas a la semana para realizarse un tratamiento médico postoperatorio. Un detenido compartió por un periodo la celda con una segunda persona.

ICE no respondió a solicitudes de información sobre el uso del confinamiento en solitario en general, ni sobre los casos individuales descritos en esta historia.

Los datos muestran que el número de personas que ICE mantiene en confinamiento en solitario no está creciendo tan rápidamente como la población total de personas detenidas. Pero el repunte en el uso del aislamiento preocupa a expertos por el daño que generará en más personas.

“El confinamiento en solitario es quizás la práctica más punitiva que existe en entornos carcelarios, y se está utilizando en los centros de detención de inmigrantes de maneras muy similares”, dijo Caitlin Patler, profesora de Políticas Públicas en la Universidad de California, Berkeley, y quien ha estudiado el uso del aislamiento por parte de ICE. “Ahora hay cada vez más personas experimentando estas condiciones y que antes no veíamos detenidas. Es una experiencia traumática para cualquiera”.

Psicólogos advierten que cualquier periodo en aislamiento puede ser perjudicial, especialmente para inmigrantes que han vivido experiencias traumáticas. La permanencia prolongada en solitario —definida por Naciones Unidas en 15 días o más— puede provocar deterioro cognitivo, dificultad para dormir, así como pensamientos autodestructivos o suicidio.