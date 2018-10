Algunas personas aprovechan el avión para dormir, otros para ver películas o escuchar música, pero a Víctor Manuelle andar cerca de las nubes ¡lo inspira! “Muchas de las canciones que he hecho se me han ocurrido en pleno vuelo”, confiesa. “Me da pena reconocerlo pero no sé ni en qué parte del mundo han nacido algunas de mis letras, porque he estado tan ocupado en ‘atraparlas’ que ni he podido ver en qué lugar del cielo andaba”.