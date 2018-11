Emoción, sorpresas y un gran 'comeback': todo lo que pasó en los Latin GRAMMY 2018

Jorge Drexler fue el máximo ganador de la noche con tres galardones (Mejor Álbum de Cantautor, por 'Salvavidas de hielo'; Mejor Canción y Mejor Grabación del Año, por 'Telefonía' . Luis Miguel se llevó el trofeo de Mejor Álbum del Año y Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi con 'México por Siempre'. Esto supuso un gran 'comeback' para el 'Sol' que llevaba 13 años sin recibir una de estas prestigiosas preas. Luis Miguel, no obstante, no fue a por sus galardones y este hecho disgustó al público que mostró su malestar , aunque Thalía , que fue quien anunció el reconocimiento al disco del año, acabó por templar los ánimos y asegurar que ella misma le haría llegar el gramófono al cantante.

La ceremonia

La italiana Laura Pausini se convirtió en la primera ganadora de la noche y con espontaneidad declaró: “¡Coño, no sé qué decir! Muchísimas gracias a mis fans, a la Academia. No es obvio estar nominados y ganar después de 25 años de carrera. Muchísimas gracias por escuchar el mensaje que mi disco tiene para las personas frágiles”.

Thalía, entonces salió en su rescate: “ Nuestro Sol no se encuentra con nosotros, pero bájenle, bájenle, yo me voy a encargar de entregárselo ”, prometió.

El ganador fue el cantautor colombiano Maluma , quien al escuchar su nombre alzó las manos al cielo y celebró. “La gente que me conoce sabe que he trabajado muchísimo por esto. El año pasado era uno de los más nominados y me fui a casa sin un solo Grammy ; hoy tengo una sola nominación y aquí tengo el Grammy en mis manos”.

Un banquete musical

El público todavía no se sentaba cuando entraron al escenario Dyango y Yuri, reconocidos con el Premio a la Excelencia Musical para anunciar al ganadordel Latin GRAMMY a la Canción del Año, que conquistó el maestro uruguayo Jorge Drexler, con 'Telefonía'. "Tengo una admiración tan grande por tanta gente que está en esta misma categoría que me da casi pudor estar acá arriba recibiendo este premio".

Maná seguirá luchando por los migrantes, la mujer y la Tierra

Como preámbulo a la entrega del Latin GRAMMY a la Mejor Canción de Música Urbana, Sebastián Yatra y Halsey interpretaron ‘My Only One, No hay nadie y Without Me, seguidos por Bad Bunny que combinó ‘Sensualidad’, ‘Chambea’ ‘Soy peor’ y ‘Estamos bien’.