"Será una ceremonia sin precedentes": Carlos Rivera cuenta por qué estos Latin GRAMMY serán especiales

Por Celeste Rodas de Juárez

Carlos Rivera nunca olvidará la primera vez que pudo asistir a una gala de los Latin GRAMMY: “Fue exactamente hace 14 años”, dice el cantante mexicano. Estaba como espectador, disfrutando la presentación de Carlos Santana que ese año recibió el homenaje como Persona del Año.

“Desde entonces me prometí que algún día sería parte de todo esta gran fiesta de la música latina”, dijo.

En entrevista con Univision, admitió que nunca se le ocurrió que acabaría conduciendo toda la ceremonia, algo que precisamente estará haciendo el próximo 15 de noviembre en Las Vegas. “¡No lo podía creer! Cuando me lo propusieron me gustó porque sé que en los GRAMMY siempre los presentadores son cantantes, pero esta es una de las primeras veces que lo hacemos así en los Latin GRAMMY y ser parte de ese cambio me gusta mucho”, indicó.

Cree que marca una gran diferencia el hecho de que sea un músico quien conduzca este tipo de espectáculos: “Seré el representante de todos los colegas cantantes y lo representaré con una sensibilidad especial porque sé el camino tan duro que muchos han recorrido, lo que han pasado para poder llegar a esa noche”.

Asegura que la gala número 19 de los Latin GRAMMY “será una ceremonia sin precedentes”, entre otras cosas por el mensaje que quiere transmitir, la inspiración a la excelencia musical.



Aunque antes de triunfar como cantante fue locutor y es también actor, este es su gran debut en el campo de la conducción. Sin embargo, no está nervioso: “Creo que de alguna manera en mis conciertos siempre he estado conduciendo un poco, porque allí la mitad del concierto es música y la mitad un coaching en donde me gusta inspirar a mis fans a que sigan sus sueños. Yo voy cantando, contando historias y tratando de inspirar, creo que la Academia (Latina de la Grabación) tomó en cuenta eso al invitarme a los Latin GRAMMY”.

El ganador del reality La Academia en el 2004 dice que otra razón por la que se siente muy cómodo con esta asignación es su compañera como maestra de ceremonias: “Cuando me dijeron que era Ana de la Reguera me sentí muy contento. Es una gran actriz y encima muy sencilla y hermosa. No podía pedir más”.

Carlos Rivera tuvo que hacer malabares para poder incorporar los Latin GRAMMY a su agenda para la recta final del año. No quería dejar pasar la oportunidad, así que ajustó sus planes de promoción de su más reciente disco, ‘Guerra’. El cantante está realizando varios conciertos por México y además es coach en el programa La Voz México.

“Lo bueno es que estoy haciendo lo que más me gusta en la vida, que es la música. El disco, aunque hace poco salió, ha sido número uno en México, España y otros países… Y esta semana se estrenó por Univision la telenovela ‘Amar a muerte’, cuyo tema musical es mi canción ‘Me muero’. Aparte, en La Voz México he hecho una buena amistad con cada uno de los coaches, Nathalia Jiménez, Maluma y Anitta, hemos desarrollado una gran complicidad entre los cuatro. No solo compartimos trabajo en un gran programa de televisión, sino sobre todo una linda amistad”.

No te pierdas el debut de Carlos Rivera como conductor de los Latin GRAMMY este 15 de noviembre. La transmisión en vivo que hará Univision desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas a partir de las 8pm a 11pm ET/PT (7pm centro).

