"Selena, Jennifer López y Jenni Rivera me enseñaron": el potente mensaje de Becky G al ser reconocida por los Latin GRAMMY

"Estoy aquí porque trabajo duro, porque soy fuerte, porque no solo soy talentosa, sino también porque vivo orgullosa de mis orígenes. Y estoy aquí porque nunca, jamás, me he disculpado por expresarme de la forma en que he escogido", consignó.

"Hay una generación de mujeres de mi edad y generaciones futuras que se ven en mí de la misma forma en que yo veo en mi reflejos de otras mujeres cuyo ejemplo he seguido. Mujeres como Selena (Quintanilla), Jennifer López y Jenni Rivera me enseñaron que el hecho de que nací aquí (en Estados Unidos) y hablo inglés, pero escogí cantar en españõl, no significa que no soy lo suficientemente latina. Me enseñaron que encontrar mi lado sexy, no significa que tengo que avergonzarme de lucir como tal. Me enseñaron que la libertad de expresión creativa, como mujeres en el mundo del entretenimiento (...) y poder ser auténticas, es es más importante que las críticas que podamos enfrentar por ser valientes", declaró la artista que admitió que aunque solo tiene 21 años, se siente como una 'viejita".