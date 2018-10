Aunque parezca increíble Santiago Prieto, quien junto a Catalina García y Nicolás Junca lideran el grupo colombiano Monsieur Periné , no celebró de inmediato la triple nominación al Latin GRAMMY de su agrupación. “Pero no fue falta de alegría”, aclara. “Fue falta de atención”.

“Cuando me enviaron un texto para darme la noticia, estaba en el estudio de grabación de Carlos Vives en Colombia, terminando una producción para Andrés Cepeda y no pude entender cabalmente de qué se trataba. Fue hasta más tarde que terminé de grabar que leí bien el mensaje y entendí la dimensión de lo que estaba leyendo: No solo es que estemos nominados, ¡estamos en las categorías más importantes!”.