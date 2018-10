Olga Tañón da una lección de vida a estudiantes de Miami en un acto de la Fundación Cultural Latin GRAMMY

Olga Tañón nunca fue a un concierto en su adolescencia y aunque era evidente que tenía una gran voz, sus padres nunca le pagaron clases de música. En su casa no aceptaban que quisiera ser cantante, es más se lo prohibieron tajantemente. Todas esas confesiones se las hizo el 24 de octubre a un grupo de estudiantes de la escuela Hialeah Senior High, al Sur de la Florida. “¡Qué cantante ni qué cantante, me decía mi mamá!, ¡si acá no hay ‘chavos’ (dinero)!… Ponte a estudiar para enfermera, para maestra, ¡pero no para cantante!”, decía su madre.