Las 3 "cachetadas" de Christian Nodal a sus críticos que esconden las nominaciones al Latin GRAMMY

“Es algo que aún no asimilo porque desde el principio de mi carrera el sueño era grabar un disco de estudio junto con mi equipo de trabajo y no piensas que el resultado sea tan positivo tan pronto, es lo que todo cantante quiere, pero a veces no se da y afortunadamente mi primer álbum, nos ha dado muchas satisfacciones , como el hecho de estar nominados en tres categorías en unos premios tan importantes como el Latin GRAMMY ”, comentó el artista en una entrevista con Univision Entretenimiento.

“De cierta manera sí, siento que es como darle una respuesta a esa gente que siempre ha hablado con comentarios negativos o que simplemente no me ha tenido fe. Yo sé que en un año me he esforzado por cumplir todas las metas, por llenar principalmente mis expectativas y creo que, en cierta manera, estamos dando una cachetada con guante blanco”, declaró.