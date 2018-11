Internet, Calle 13 y Latin GRAMMY: Eduardo Cabra responde al reto de innovar sin perder su esencia

Desde que ya no está en Calle 13, Eduardo ‘Visitante’ Cabra no ha parado de demostrar que puede armar un exitoso camino en solitario. El año pasado ganó el Latin GRAMMY al productor del año y ahora, en el 2018, está nominado nuevamente a ese premio y en dos categorías más de la Academia Latina de la Grabación.

En su primer disco sin Calle 13 asegura que hizo grandes cambios pero sin perder su esencia: “El sonido de mi música ha cambiado. No me gusta repetir las fórmulas, pero no cambié mi propuesta: siempre honesta y clara con lo que me gusta en este momento y esa honestidad es el común denominador con mi música de ahora y hace diez o veinte años”.

“Me sorprendió mucho que la gente esté diciendo que estamos criticando la tecnología, porque la verdad es que esta propuesta no es para eso. Si lo quieres usar para reflexionar, pues está bien, si solo lo quieres escuchar y disfrutar pues también está bien. Pero no estoy criticando a nadie porque yo creo que es nuestra nueva realidad, por lo menos hoy, la nueva cotidianidad”, dijo Cabra.

De hecho no visualiza su vida sin estos medios. “Yo soy súperdependiente de la tecnología y del teléfono. Para nosotros en el estudio es muy importante el asunto de Internet. Hoy puedo mezclar un disco en New York y masterizarlo en Argentina, y eso es gracias a Internet”, aclaró.

Para lo único que no le gusta el mundo cibernético es para enterarse de chismes ni crear controversias: “Soy la persona menos metida en los asuntos de los demás. En las redes sociales me gusta compartir lo que estoy haciendo, pero no me gusta debatir; esa cuestión de ponerse a pelear por Internet, de criticar a los demás, no es para mí”.