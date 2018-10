Elvis Crespo confiesa por qué se cansó de 'Suavemente' (y cómo se reconcilió con su gran éxito)

“Algunos me preguntan si estoy nervioso. ¡Yo lo que estoy es bien entrenado! Ensayé lo que es esperar un GRAMMY en 1998 con 'Suavemente' y aplaudí cuando lo ganó Marc Anthony", comentó el cantante a Univision, antes de precisar que en 1999 se llevó el gramófono dorado por 'Píntame'.

"He aprendido que debo estar agradecido con la nominación, con que mi nombre esté con el de grandes músicos, que merecen tanto respeto ya gané. Claro que quiero ganar, pero uno tiene que visualizar lo que eso representa y sentirse agradecido”, manifestó.

Con la sabiduría que solo da el tiempo, Elvis Crespo aprendió a tener otra perspectiva: “Ya no pienso cómo una canción puede superar a la otra. Leonardo DiCaprio no saca todos los años un 'Titanic', y sigue siendo Leonardo DiCaprio. A mí la madurez espiritual y la profesional me ha dado este entendimiento: En la vida uno tiene que ser agradecido con los diferentes momentos que Dios nos da y con los que nos permite vivir en la vida”.