El espíritu Latin GRAMMY se apodera de Ana de la Reguera: así se prepara para conducir la gala

Por Celeste Rodas de Juárez

Ana de la Reguera se ha tomado muy en serio su papel como presentadora en de los Latin GRAMMY 2018. Desde que le dieron la noticia de que sería la maestra de ceremonias junto al cantante Carlos Rivera, la actriz mexicana no para de escuchar la música de los nominados.

“Ya conocía las canciones de muchos de ellos y hasta la cantaba, pero son tantas que hay otras que se me han escapado, así es que allí me verás con mis audífonos en todos lados, tratando de ponerme al día”, dijo en una entrevista con Univision.

La veracruzana está preparando varios cambios de look para esa noche: “La verdad es que el peinado y el maquillaje no me preocupan tanto porque tengo un equipo con el que he trabajado durante muchos años y son personas que me conocen bien; con una mirada ya tenemos alguna referencia”.

Lo que le ha quitado un poco el sueño, según dice, es el vestuario: “Ese es el asunto más complicado. Estoy sacando bastantes vestidos, muchas opciones antes de escoger cuales serán las mejores para cada bloque”.

De paso confiesa su gran debilidad: los zapatos. “La verdad es que sí gasto en zapatos, y es porque afortunadamente mucha de la ropa nos la prestan los diseñadores pero los zapatos no, esos por lo general son tuyos y es algo que puedes usar muchas veces. Yo invierto en esto, porque un buen zapato se nota y lo vas a usar muchas veces, lo vas a repetir”.

En lo que no gasta es en su vestimenta del día a día: “Para la ropa de a diario yo no uso de diseñador, ni cara, sino bastante regular, no soy de gastar tanto en ropa. En lo que sí me suelto más es en los accesorios: buenos lentes, buenos zapatos, cosas que me voy a poner muchas veces y que por eso precisamente tienen que ser de calidad”.

La que encarnó a Alicia Jiménez en la serie ‘Power’ dice que la invitación a los Latin GRAMMY la pilló en medio del estreno de su filme (‘Collision’), la grabación de una serie en Nueva York y unas actividades para sus fundaciones (VeracruzANA y Los Ángeles en México -la cual fundó con sus colegas Kate del Castillo, Karla Souza y Olga Segura). “Toca dormir menos”, dice bromeando y comenta que, lo que sí tuvo que hacer es contratar a alguien para que la ayude con la alimentación.

“Se puso tan complicado el horario que contraté a una persona para que me lleve todos los alimentos la semana de los Latin GRAMMY. Esos días estaré viajando mucho y los aviones no son son los mejores amigos para verse o alimentarse bien”, aclaró.

Sencilla, como siempre, aclara que “es una excepción por esta vez. Es una nutricionista que me manda la comida y así evito comer cualquier cosa (o no comer); me mantengo bien alimentada, que es muy importante”.

Como hace poco compartió en sus redes sociales un video en el que “canta” con J Balvin, es natural preguntarle si alguna vez ha considerado una carrera musical: “Me gusta bromear, como con esos videos. Pero, fuera de bromas: no. Soy actriz y me encanta estar en el escenario, entonces he estado en algunas premiaciones de los premios Fénix donde tuve que cantar, lo he hecho en una películas, pero nada más”.

Las reacciones por sus bromas musicales no se han hecho esperar y cuenta que su amiga la cantante Ximena Sariñana enseguida la llamó por teléfono: “Me dijo ‘yo voy a ser tu madrina’ porque una vez me subí al escenario a cantar con ella y nos reímos mucho”.

Aunque conoce la carrera y le han hablado maravillas de Carlos Rivera, revela que aún no lo conoce en persona. Pero enseguida, suelta una nueva broma: “Estoy súperemocionada de conocerlo por fin y que a partir de esto surja una amistad, un disco, un dueto de boleros… ¡allí estará la colaboración más esperada de los Latin GRAMMY!”.

No te pierdas a Ana de la Reguera como conductora de los Latin GRAMMY este 15 de noviembre. La transmisión en vivo que hará Univision desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas a partir de las 8pm a 11pm ET/PT (7pm centro).