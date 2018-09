Dos cantantes que quizá no has oído pero que están abriendo camino más allá del reggaetón

“Lo que está logrando es admirable”, dice Leila Cobo la directora ejecutiva de contenido y programación latina para Billboard, además de ser pianista clásica. “Me fascina su música, esa fusión flamenca con lo urbano; el poder que tiene de modernizar lo tradicional y cómo lo presenta en una propuesta visual tan interesante, es increíble. A mí me encanta”.

Cobo también destaca que a la joven, quien inició el camino al Latin Grammy 2018 acompañando a Juanes en un concierto acústico en Miami , le bastó solo una canción (‘Malamente’) para lograr cinco nominaciones al Latin Grammy pues su nuevo CD (‘El mal querer’), no sale hasta octubre o noviembre de este año.

EL DAVID AGUILAR

Por su parte Rodolfo David Aguilar Dorantes ('El David Aguilar') , representa todo lo contrario a lo que estaba supuesto a hacer con su música. Nacido en Culiacán, Sinaloa, en donde los músicos se dedican al narcocorrido y perteneciendo a una generación que creció aplaudiendo el reggaetón y la música electrónica, él se empeñó por inventar su propio estilo, al que él llamó ‘música degenerada’, porque no encasilla ningún género establecido.

Hace unas horas, al describir su música al diario Página 12 en Argentina, dijo que esta se caracteriza por su claridad y pocos elementos. ‘La guitarra, la voz y un par de cosas más. Que sean directas y despejadas, no me gusta la sobreproducción en la canción. Quiero que el universo último sea la canción, el track, no el álbum’.