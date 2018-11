De un momento Titanic al Latin GRAMMY: cómo Fito Páez encontró la "felicidad total"

El artista que acaba de llenar el Carnegie Hall de Nueva York recuerda cuál fue el primer “extravío” en una entrevista con Univision: “Para comenzar, arrancó como una especie de disco para piano solo y, cuando ya lo tenía casi terminado, me llaman de la Sony para decirme que querían un tema para la radio. Y eso solo fue el comienzo. Después tuvimos problemas con la producción, con los tiempos… era como si una fuerza rara no lo quisiera atrapar. Llegué a sentir que estaba navegando sobre el Titanic . ¡Pero lo logramos salvar y llevar a puerto seguro”.

“En los años 70 o en los 80, me sucedía muy a menudo. Pero hace rato que no digo ‘¡Ah! Qué alucinante esta canción!’. Ahora no encuentro un movimiento, una movida impactante estéticamente hablando. Y vuelvo a la idea central de la música: armonía, ritmo y melodía. Hay algo allí que está ausente. Me gustaría que se pudiera recuperar lo básico de la forma musical, que son los elementos de la composición", indicó.