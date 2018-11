Dante Spinetta pensó que iba a morir de dolor mientras grababa su álbum 'Puñal'

Por Celeste Rodas de Juárez

Cuando Dante Spinetta terminó su matrimonio con la modelo y actriz Luz Cipriota cayó en un estado de desconsuelo “total”. Sin embargo, pudo transformar ese sentimiento en la música de su álbum ‘Puñal’ y ahora con ese disco está nominado a tres Latin GRAMMY.

En entrevista con Univision, el exintegrante de Illya Kuryaki and the Valderramas explica cómo fue ese doloroso proceso y agrega: “Estaba tan triste que pensé que me podía morir”. Afortunadamente para él, su situación comenzó a cambiar. “Transmuté el dolor en canciones y de un disco que era para nada divertido, pude exorcizar todo ese sufrmimiento” y ahora compite al Mejor Álbum de Música Alternativa.

Ahora, desde la perspectiva de quien pudo superar una mala etapa, recuerda cómo el presidente de su casa disquera lo visitó al estudio de grabación y al escuchar esas canciones le dijo: Este es un discazo y no importa si va a a ser comercial o no. Es una pieza artística". Y eso es lo que yo estaba buscando en ese momento auténtico, no buscaba un hit, ni llegar a los charts, sino un disco que describía un momento real, con la música que crecí: rock argentino, soul, funk, todo eso que es mi mestizae y me encanta”.

Esas fusiones, reconoce, no atraviesan su mejor momento en los charts internacionales que han sido dominados últimamente por géneros como el trap y el reggaetón. “No me gusta criticar ningún tipo de música, porque todos tienen su espacio, pero me alegra saber que la Academia (Latin de la Grabación) consideró mi disco para estos premios. No nos olvidemos que la música nos alimenta y no podemos comer fast food todos los días, hay que comer comida casera también”.

Otra remuneración enorme ha sido recibir la respuesta del público. “La gente me felicita por la calle. Me detiene y me dice que este disco le ha acompañado en una situación similar. Y digo, qué bueno que los acompañó una de mis canciones, que al contar cómo mi corazón estaba atravesado por una lanza, encontré un montón de corazones rotos, y todos juntos nos hemos ayudado a través de la música. Eso es grosso (muy grande)”, dijo.

El cantante argentino que comenzó su carrera musical a los catorce años, dice que a partir de ‘Puñal’, aprendió una de las lecciones más importantes de su vida. “Estos meses aprendí que todas las crisis son oporutndiades de crecimiento. Siempre hay algo que nos hace tocar fondo, lo importante es ver qué vas a hacer con eso: o tú usas ese fondo para resurgir y tomar más fuerza para salir adelante, o te hundes”.

En su caso, gracias a la fuerza de sus dos hijos, el recuerdo de su padre, Luis Alberto Spinetta y las lecciones de su madre, Patricia Salazar, hoy se siente feliz.

“El amor y la alegría regresaron a mi vida. Creo que esos sentimientos son de uno, a veces los depositas en alguien, pero después vuelven a uno y es algo mágico”, manifestó.

Ahora Spinetta se prepara para estar presente junto a los otros nominados a los Latin GRAMMY y no solamente en la gran gala, pues dice que le gustan mucho las otras actividades se desarrollan alrededor de ellos. “Es una gran semana y estoy muy ansioso de poder disfrutarla”.