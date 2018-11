Canta para los que no pueden oír: descubre a Rozalén y sus 2 nominaciones al Latin GRAMMY

Por Celeste Rodas de Juárez

Un año después de su publicación, el disco de Rozalén ‘Cuando el río suena…’ sigue llenándola de satisfacciones. No solo es ya disco de platino en España, también permanece entre los seis discos más vendidos de ese país. Y en Estados Unidos recibió doble nominación al Latin GRAMMY (Mejor Álbum del Año y Canción del Año por ‘La puerta violeta’).

“Me parece que estoy viviendo algo que se va a acabar, siento como que de repente voy a escuchar la voz que dice: 'Bájate de la furgoneta que ya se ha acabado todo'”, dijo en una entrevista exclusiva con Univision.

Nada mal para una psicóloga de Albacete que se mudó a Madrid para seguir sus estudios de musicoterapia y cantaba para poder pagárselos: “Mi sueño era cambiar muchas cosas, me gustaba la ayuda internacional porque me enamora viajar a los países con menos recursos porque al llevar vidas tan sencillas se puede encontrar más felicidad; hice practicas con ancianos con párkinson, con niños y me gustaban todos los colectivos en riesgo de exclusión social...”.

Hoy con sus canciones está llamando la atención a todas esas causas, al punto que en su país una de sus fans la describió como “una ONG para los sentimientos”. Sin embargo se declara en aprietos, si se le pide cuál es su prioridad: “Sería como decidir ¿qué te importan más los niños, o los ancianos, o las mujeres maltratadas? Me preocupan todas porque nadie es mas que nadie, aunque no es secreto que tengo un gran interés por las mujeres abusadas”.

Esa pasión vino de su hogar pero del otro extremo del abuso: “Todo es por el valor que me infundieron en casa. Tengo un padrastro que es el primer feminista del mundo, que a mi madre la trata como debe tratarla con muchísimo respeto y amor; tengo una abuela que me enseñó el poder de la independencia, una madre a la que le encanta vivir la vida con alegría… Creo que mi familia ha sido un matriarcado sumiso y eso me ha inspirado a ver el otro lado de la realidad. Cuando alguien sufre, no me puedo quedar callada”.

Música sin sonido

Un ímpetu que la lleva a cantar incluso a las personas con discapacidades auditivas. Con la ayuda de su amiga Beatriz Romero, quien es especialista en interpretación de signos, está realizando un tour en el que ella canta con los labios, y Beatriz traduce sus canciones al lenguaje de señas.

“Hay mucha gente que ha hecho algo con el lenguaje de señas, pero siempre en un plano lateral, como que el intérprete no existiera, y lo innovador de nosotras creo es eso que Beatriz es parte del espectáculo. Las personas sordas nos dicen que les gusta que no tienen que estar girando la cara y que de un vistazo nos tienen a las dos en frente. A mi me escuchan y a ella la miran”. El resultado es una especie de poesía con las manos, a la que el público se une agradecido.

A esto se suma que uno de sus temas más recientes, ‘Girasoles’, se ha convertido en himno de esperanza para muchas personas. La canción incluso acompañó a su país en momentos muy emotivos, como cuando en marzo de este año lloró la muerte de un niñito llamado Gabriel Cruz, quien fue asesinado por la pareja de su padre. Cuando estaban preparando su funeral, su madre dijo que esa era la canción favorita de su hijo. “Desde entonces es imposible cantarla sin recordarlo”.

El tema, que ensalza la bondad en el ser humano, ha sido para su autora un referente de cómo vivir su propia vida: “A veces estamos siempre dedicándole tiempo a lo oscuro y eso no es cierto, la gran mayoría de la gente que nos rodea son buenas personas porque sino ya el mundo se hubiera ido al vacío”.

Rozalén finaliza explicando que aunque es verdad que “hay millones de personas que hacen que se nos tire la fe en la humanidad, hay muchas más personas buenas”. Por eso decidió componer ‘Girasoles’: “Me dije a mí misma, a partir de ahora me voy a enfocar en la luz porque así lo oscuro deja brillar. Y la verdad es que me ha ido mucho mejor desde que comencé a pensar así, y no solo en la vida ¡también con mi música!”.

