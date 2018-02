Ya sabemos en qué piensa Selena Gómez cuando se mira al espejo... y no tiene nada que ver con Justin Bieber

La actriz y cantante Selena Gómez se para a diario frente espejo y repasa su vida. No piensa inmediatamente en novios, modas o música. No. Ella piensa en su herencia mexicana, un asunto que no comenta mucho, pero que la define.

“Me miro en el espejo todos los días y pienso: ‘Hombre, desearía saber más español’”, reveló en una entrevista que publicó este miércoles la edición estadounidense de Harper’s Bazaar y que realizó Katherine Langford, la protagonista de la serie ‘13 Reasons Why’, que produce la exestrella de Disney.

Reforzó ese comentario con una anécdota que marcó su vida y que confirmó la importancia de esa sangre latina que corre por sus venas y que llevó a sus padres a bautizarla con el mismo nombre de la cantante Selena Quintanilla Pérez, quien falleció cuando la intérprete de ‘Good For You’ tenía casi tres años.



“Nunca olvidaré cuando estaba haciendo el programa de televisión 'Wizards of Waverly Place'. Creo que tenía 15 ó 16 años. Hacíamos estas grabaciones en vivo, todos los viernes, y en uno de esos llegó una madre soltera con sus cuatro hijos. Era latina y se acercó a mí llorando después de la grabación. Sus hijos estaban muy emocionados, pero noté a la madre, así que le di un abrazo y le pregunté: ‘Oye, ¿estás bien?’. Y ella comentó: ‘Es realmente increíble para mis hijas ver que una latina puede llegar a esta posición y alcanzar sus sueños, alguien que no es la típica, ya sabes, rubia con ojos azules'. Y supe lo que quería decir”, indicó la cantante que padece de lupus.



“¡Cuando era más joven, mi ídolo era Hilary Duff! Recuerdo que también quería sus ojos azules. Creo que entonces reconocí que eso significaba algo para las personas. Eso es importante... Pero la mayoría de las veces trato de separar mi carrera de mi cultura porque no quiero que las personas me juzguen por mi aspecto cuando no tienen idea de quién soy. Y ahora más que nunca, estoy orgullosa de eso. Aunque aún necesito aprender español”, agregó entre risas.

Por la mente de la novia de Justin Bieber también pasa otro asunto que ha discutido públicamente: su lucha contra la depresión y la ansiedad. Pese a que abordó el espinoso tema con un aire de optimismo, reconoció que se trata de una pelea que dará hasta el final de sus días.



“ He tenido muchos problemas con la depresión y la ansiedad, y he sido muy abierta al respecto, pero no es algo que siento que superaré alguna vez. No habrá un día cuando yo diga: ‘¡Aquí estoy con un vestido bonito, gané!’. Creo que es una batalla que voy a tener que enfrentar el resto de mi vida, y eso me parece bien porque sé que me estoy escogiendo a mí misma por encima de todo lo demás”, afirmó la intérprete, de 25 años, que recibió un transplante de riñón el año pasado.

“Quiero asegurarme de que estoy sana. Si eso está bien, todo lo demás estará en su lugar. No quiero establecer metas porque no quiero decepcionarme si no las consigo”, agregó.



Selena Gómez también apuntó que quiere completar su próximo álbum, a pesar de que no sabe cuánto tiempo le tomará alcanzar esa meta.

“Cuando la gente me pregunta por qué (el disco no está listo), soy sincera al respecto y digo que es porque no he estado preparada para ello… No me siento confiada en el lugar dónde se encuentra mi música. Si eso me toma 10 años, entonces toma 10 años. No me importa”, respondió.



@harpersbazaarus A post shared by Selena Gomez (@selenagomez) on Feb 7, 2018 at 2:18pm PST

Al comentar sobre las redes sociales, admitió que tiene una compleja relación con Instagram, donde la siguen 133 millones de personas.

“Me ha dado una voz en medio de todo ese ruido que crea la gente que trata de narrar mi vida… Me da poder en ese sentido porque son mis palabras y mi voz y mi verdad. Lo único que me preocupa es el valor que la gente de mi edad concede a las redes sociales. Es una plataforma increíble, pero en muchas instancias le ha dado a la gente joven, incluyéndome a mí, una falsa representación de lo que es importante”, apuntaló.

