Te presentamos a Nahuel Pennisi el joven que canta (y ve) con el corazón en la mano

Donde la mayoría ve tinieblas, el cantante argentino Nahuel Pennisi con dos nominaciones al Latin GRAMMY, percibe una luz poderosa. Si bien nació sin ver, le basta y le sobra para iluminar su camino y el de los demás con canciones que celebran el lado bueno de la vida.

Su optimismo fue evidente desde pequeño. A los cuatro años, de rodillas sobre su cama, comenzó a exprimirle los primeros acordes a la guitarra de sus padres. Apenas cumplidos los 16, se fue a cantar con guitarra en mano a la calle peatonal Florida, en el centro de Buenos Aires.

“La gente me pregunta si me dio miedo”, dijo en exclusiva a Univision.com. “La verdad es que no. Desde pequeño aprendí a convivir con cosas que no están bajo mi control, así es que me dije: ‘debo confiar en la gente’; uno lo que hace es tratar de ser buena persona y atraer así a buenas personas. Después me hice amigo de algunos comerciantes que tenían sus locales y ellos me cuidaban, pero siempre con la convicción de que hay más gente buena que mala en el mundo”.

Con emoción, el doble nominado a los Latin Grammy de este año recuerda cómo las personas detenían su paso para escucharlo cantar.

“La verdad que me iba bien, sobre todo los fines de semana y los días festivos porque había mucho turismo y la economía nuestra estaba mas liviana. Pero lo más lindo es que estaba cantando y la gente me escuchaba. Eso me hacía – y me sigue- haciendo feliz”.

Mucho tiempo ha pasado desde que Pennisi cantaba en las calles de Buenos Aires. Y su optimismo lo han hecho crecer hasta estar nominado en esta edición de los Latin GRAMMY para “Mejor álbum vocal pop tradicional” y “Mejor ingeniería de grabación” compitiendo con varios artistas importantes.

Para Pennisi la ambición nunca fue su motor, al contrario. “Lo primero que hice cuando comencé a tocar en la calle, fue pagar los servicios de la casa: la luz, el teléfono y después compré un grabador para escuchar MP3; eso era muy nuevo y todos estábamos contentos con él”.

Pero más contentos se pusieron cuando el guitarrista de jazz argentino Luis Salinas lo invitó a tocar con él en algunos teatros y, más adelante la cantautora Teresa Parodi lo llevó a la disquera Sony Music, ayudándolo así a conseguir su primer contrato musical y lograr su primera nominación al Latin Grammy con ‘Primavera’ al mejor álbum folklórico en el 2016.

“Fue algo muy fuerte, porque gracias a esto he podido vivir emociones muy grandes. Haber cantado en los Latin

Grammy hace dos años, que me nombraran ‘Personalidad Destacada de la Cultura’ en Buenos Aires y grabar este nuevo disco ‘Feliz’, que tiene dos nominaciones al Latin GRAMMY y que describe muy bien cómo me siento en estos momentos: muy contento, realizado”.

Tan pleno es su momento, que se declara dichoso sumando lo que tiene y aislando lo que no: “Siento que vivo bien ahora. Me siento feliz, agradecido, me gusta lo que hago y estoy tan contento que por allí no he sentido la necesidad de ver… Quizás me ayuda un poco mas haber nacido sin visión y para mi la vida siempre ha sido así…”.

Si bien tiene una visión positiva, cuando comenzó su exploración por la vida, nunca le faltaron comentarios crueles de otros chicos.

“Me decían que no querían jugar conmigo porque era ciego, pero yo me ocupaba en otras cosas. Lo lindo de eso es que no dejé que me afectara y estuvo buenísimo porque me ayudó a no dejar que su prejuicio me pusiera mal, sino que me ayudara a seguir luchando”.

Así, convirtiendo en positivo lo que para la mayoría pudiera ser negativo, Pennisi trata de inspirar a quienes le escuchan que no se concentren únicamente en lo que capta una mirada: “Siento que por estar muy pendiente de lo visual se te escapan cosas más importantes. Quizás desde la no-visión uno se relaja un poco más y eso es buenísimo porque en la música te concentras mejor en lo que haces. Los ojos te permiten ver los paisajes, pero no la belleza de las personas y yo me he concentrado en esto más”.

Por supuesto que con los avances médicos y las nuevas tecnologías el artista argentino no descarta en el futuro tratar de ver.

“Yo pienso en los ojos más allá de la importancia que tienen de ser nuestra guía… Lo mas lindo de lo visual es la oportunidad de ver a un hijo, a la mamá, eso debe ser grandioso”. Pero aún así, insisto en que las verdaderas imágenes trascienden desde las mirada interior y es bueno desarrollar esta visión también”, dice emocionado el artista nominado entre varias celebridades del mundo de la música.



No te pierdas la decimonovena gala de los Latin GRAMMY que se transmitirá en vivo desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas el 15 de noviembre, de 8pm a 11pm ET/PT (7C) por Univision.