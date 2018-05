Tauro – Martes 8 de mayo del 2018: sabrás lo que mejor te conviene y lo harás

Es posible que haya una persona interesada sentimentalmente en ti, dándote vueltas, pero aún no te decidas pues debes explorar bien su manera de ser no vaya a ser que te enredes en una relación posesiva que no te deje respirar e impida tu desenvolvimiento y libertad. El modo que te envuelve este martes es armonioso y estás considerando seriamente la posibilidad de fortalecer una relación que iniciaste hace poco. Sigue tus intuiciones y deja que tu corazón te guíe. Hay una onda de abundancia girando en tu entorno astral y si continúas el buen camino emprendido en tus negocios y actividades económicas recientes lograrás aumentar ingresos y multiplicar ganancias.