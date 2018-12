Osmel Sousa acepta tregua de Migbelis Castellanos, la nueva reina de NBL

Después todos los dimes y diretes que hubo entre el que fuera presidente de la Organización Miss Venezuela y la candidata a Miss Universo 2014, el empresario tomó un extracto de la entrevista que El Gordo y Clarissa Molina le hicieron a Migbelis , en la que la venezonala le dice que lo quiere mucho, y lo publicó en su cuenta de Instagram. Osmel aprovechó para enviarle un mensaje a Migbelis: "Independientemente de nuestras diferencias me alegran muchos tus triunfos, fuiste una de mis Miss Venezuela y eso nadie lo cambiara"

Después de mostrarse evidentemente orgulloso de haber sido mentor de Migbelis, Osmel la invitó a disfrutar la experiencia y a sacarle provecho al título "porque talento te sobra", escribió el venezolano, un par de meses después de haber dicho sobre ella en una entrevista : "me parece que está tratando de buscar que la gente le tenga lástima"; en esa ocasión también le recomendó "que se quite ese chip mío y que haga su vida".

Cabe recordar que Migbelis se presentó a las audiciones de Nuestra Belleza Latina acusando a Osmel de haberla llamado "Gorda de mierda", y lo responsabilizó de la depresión en que cayó después del triste episodio de su vida en que no logró darle a su país la corona de Miss Universo, a causa de su subida de peso. Recordó que en ese momento tanto su jefe como la prensa la atacaban "por gorda".

Migbelis Castellanos se presentó en las audiciones de NBL cuando se enteró del regreso del show a las pantallas, pero sobre todo cuando supo que Osmel no sería parte del jurado: "no me presenté antes por alguien que era parte del jurado, el señor Osmel Sousa, que era mi jefe, pues, nunca tuvimos muy buena relación; entonces este es el momento justo, este es mi momento", dijo.